Le gouvernement provincial augmente le soutien aux nouveaux arrivants en Colombie-Britannique

Le financement provincial des services dont bénéficient certains nouveaux arrivants en Colombie-Britannique a plus que quadruplé.

La ministre des Affaires municipales, Anne Kang, a annoncé mercredi 25 mai que le financement annuel des services fournis par l’intermédiaire de BC Settlement and Integration Services passera de 6 millions de dollars à 25,6 millions de dollars, à compter de 2024.

BCSIS aide les résidents temporaires tels que les travailleurs étrangers, les étudiants internationaux et les demandeurs d’asile, ainsi que les citoyens canadiens naturalisés, à s’intégrer dans leur nouveau foyer par le biais de formations linguistiques, de conseils en matière d’emploi et d’autres services. Le gouvernement fédéral offre des services d’établissement aux résidents permanents, c’est-à-dire aux immigrants qui ne sont pas encore citoyens canadiens.

BCSIS a aidé plus de 26 000 nouveaux arrivants en 2021-2022, selon les chiffres provinciaux.

Kang a déclaré que ses propres expériences en tant qu’immigrante lui avaient montré l’importance de recevoir du soutien après son arrivée en Colombie-Britannique.

« Les nouveaux arrivants sont extrêmement importants pour notre passé, notre présent et notre avenir », a déclaré Kang. « L’expérience, les compétences et les perspectives culturelles qu’ils apportent enrichissent la vie de tout le monde en Colombie-Britannique. Lorsque les nouveaux arrivants prospèrent, nos communautés deviennent plus fortes. Les mesures que nous prenons aujourd’hui contribueront à garantir que les nouveaux arrivants reçoivent les services dont ils ont besoin pour s’épanouir en Colombie-Britannique.

Katie Crocker, directrice générale de l’Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of BC, s’est félicitée du financement supplémentaire.

« L’augmentation du financement du programme BCSIS permettra aux fournisseurs de services d’établissement et d’intégration de mieux soutenir les résidents temporaires et les citoyens naturalisés dans leur parcours d’intégration sociale et économique », a déclaré Crocker.

Le financement supplémentaire vient en raison des changements continus dans la démographie provinciale. En 2022, la Colombie-Britannique a accueilli 83 000 nouveaux résidents permanents, contre 67 000 en 2021, alors que le Canada a établi un record en accueillant 431 000 nouveaux résidents permanents en 2022.

Entre 2016 et 2021, la Colombie-Britannique a accueilli un peu plus de 197 000 nouveaux résidents permanents et les experts prédisent une augmentation de l’immigration dans les années à venir alors que le Canada cherche à résoudre les pénuries de main-d’œuvre intérieure par l’immigration.

Mais la province continue également d’attirer des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants internationaux et des réfugiés, dont beaucoup deviendront des résidents permanents et éventuellement des citoyens canadiens.

L’un des principaux groupes qui bénéficieront du financement supplémentaire sera les 12 000 Ukrainiens, qui sont venus en Colombie-Britannique depuis février 2022.

