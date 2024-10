Avis public : Le gouvernement provincial annonce ses plans pour la campagne de vaccination d’automne

7 octobre 2024

Le gouvernement provincial annonce aujourd’hui le plan de vaccination d’automne contre la grippe et la COVID-19, qui débutera le lundi 21 octobre 2024.

La Dre Janice Fitzgerald, médecin hygiéniste en chef de Terre-Neuve-et-Labrador, sera à la disposition des médias aujourd’hui, le lundi 7 octobre, à 13 heures, dans le hall de l’édifice de la Confédération, dans l’édifice de l’Ouest, pour discuter du plan de vaccination.

Le gouvernement provincial souligne l’importance pour les résidents de maintenir leurs vaccins à jour et fournira des vaccins ciblant les dernières souches de la COVID-19 et de la grippe. On s’attend à ce que la COVID-19, la grippe et d’autres virus respiratoires circulent dans nos communautés cet automne et cet hiver. Afin de minimiser l’impact de ces virus cette saison, la santé publique encourage les résidents de la province à se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 cet automne.

Le vaccin contre la COVID-19 sera offert à toutes les personnes âgées de six mois et plus cet automne. L’intervalle recommandé entre les vaccins est de six mois.

Il est fortement recommandé aux personnes présentant un risque élevé de maladie grave de se faire vacciner lorsqu’elles sont éligibles, notamment :

Adultes de 65 ans et plus ;

Les résidents des établissements de soins de longue durée et autres établissements de vie collective pour personnes âgées ;

Les personnes présentant des problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé d’infection grave au COVID-19 ;

Les personnes enceintes et

Les personnes qui s’identifient comme membres des Premières Nations, Inuits ou Métis.

Le vaccin contre la grippe sera offert à toutes les personnes âgées de six mois et plus cet automne. Il est fortement recommandé aux personnes présentant un risque plus élevé de contracter une grippe grave de se faire vacciner cet automne, notamment :

Enfants âgés de six mois à cinq ans ;

Adultes de 65 ans et plus ;

Les résidents des résidences pour personnes âgées vivent ensemble ;

Les personnes souffrant de certaines conditions médicales qui les exposent à un risque plus élevé de complications ou d’hospitalisations liées à la grippe ;

Les personnes enceintes ; et

Les personnes qui s’identifient comme membres des Premières Nations, Inuits ou Métis.

Les cliniques de vaccination débuteront le lundi 21 octobre. Les rendez-vous peuvent être pris en ligne à partir d’aujourd’hui, le 7 octobre, dans les cliniques régionales des zones de santé en visitant le site Web Time For the Shot. Les individus devront peut-être vérifier périodiquement la disponibilité dans l’un de ces sites de vaccination, car des rendez-vous sont continuellement ajoutés au fur et à mesure que l’approvisionnement en vaccins est reçu. De plus, les individus peuvent vérifier auprès de leur médecin et de leur pharmacie locale pour plus d’informations sur les rendez-vous dans ces endroits.

Les deux vaccins se sont avérés sûrs et efficaces pour réduire la propagation de la grippe et du COVID-19 ainsi que l’incidence des maladies graves dues à ces virus. Il est sécuritaire pour les individus de recevoir simultanément les vaccins contre la grippe et contre la COVID-19.

La Santé publique aimerait également rappeler à tous les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador de rester à la maison lorsqu’ils sont malades et de prendre de bonnes mesures d’hygiène.

-30-

2024 10 07

NT5