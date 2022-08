Le gouvernement propose de mettre fin au mandat de la CoA dans l’application SC et accepte toutes les demandes de la FIFA

Dans un geste désespéré pour faire révoquer l’interdiction de la FIFA sur l’AIFF, le gouvernement central a déposé dimanche une requête auprès de la Cour suprême, demandant la fin du “mandat” du Comité des administrateurs (CoA), comme l’exige l’instance dirigeante mondiale. .

La décision du ministère des Sports, à la veille d’une audience cruciale du tribunal suprême, peut être considérée comme une tentative de sauvetage de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans de la FIFA, prévue en octobre.

Le 15 août, l’organisme mondial avait imposé une interdiction à la Fédération indienne de football (AIFF) en raison de “l’ingérence d’un tiers” et a déclaré que la pièce maîtresse du groupe d’âge féminin “ne peut pas actuellement se tenir en Inde comme prévu”.

Le gouvernement, dans sa candidature, a pratiquement accepté toutes les demandes de la FIFA, y compris la fin du mandat de la CoA nommée par le SC et l’interdiction de membres individuels dans le collège électoral.

Il a cependant déclaré que la dispense dirigée par Praful Patel évincé devrait être exclue de l’AIFF.

“… cette honorable Cour peut être ravie de… ordonner que la gestion quotidienne de l’AIFF soit assurée par l’administration de l’AIFF dirigée par le secrétaire général par intérim à l’exclusion de l’organe élu précédemment et la CoA n’aura aucun rôle dans l’administration de l’AIFF à partir du 22.08.2022 », lit-on dans la demande.

“… d’exiger que le CoA soumette le projet final de constitution à cette honorable Cour d’ici la fin du 23.08.2022, et que le mandat du COA soit déclaré terminé en totalité à partir du 23.08.2022.”

Dans sa déclaration lors de la suspension de l’AIFF, la FIFA avait déclaré que la levée de la suspension de l’AIFF serait soumise à l’abrogation complète du mandat de la CoA.

La FIFA a également déclaré qu’elle souhaitait que l’administration de l’AIFF « soit entièrement en charge des affaires quotidiennes de l’AIFF ».

L’organisme mondial avait déclaré qu’il souhaitait qu’un “comité électoral indépendant soit élu par l’assemblée générale de l’AIFF pour organiser les élections d’un nouveau comité exécutif”.

Il avait également déclaré que l’AIFF devait tenir ses élections sur la base des membres préexistants de l’AIFF » (c’est-à-dire les associations d’État uniquement sans membres individuels).

Après que le CS a approuvé la tenue des élections de l’AIFF le 28 août, le processus de dépôt des déclarations de candidature s’est achevé samedi.

Sept candidats, dont le légendaire Bhaichung Bhutia, ont déposé des documents de candidature pour le poste de président, bien que le directeur du scrutin en ait rejeté dimanche deux après que le proposant et le secondeur ont déclaré qu’ils n’avaient signé aucun document de candidature d’aucun candidat.

L’un des plaidoyers du gouvernement, celui de ne pas autoriser des acteurs éminents en tant que membres individuels du collège électoral, s’il est accepté par le CS, peut mettre la candidature de Bhutia sous un nuage car il a été proposé et appuyé par un acteur éminent chacun.

“En raison des changements suggérés dans le collège électoral, il peut être nécessaire de lancer le processus d’élection” de novo “puisque le changement dans la liste électorale peut affecter la validité de certains des formulaires de nomination qui peuvent avoir été proposés / appuyés par les membres joueurs qui sont maintenant priés d’être exclus de la liste électorale », lit-on dans le plaidoyer du gouvernement.

Le gouvernement a également plaidé pour la modification du programme électoral approuvé par le tribunal de grande instance dans son ordonnance du 3 août, mais a déclaré que le directeur du scrutin et son assistant, qui avaient été nommés par la CoA pour mener les sondages AIFF le 28 août, seraient autorisés à continuer.

«… direct pour l’élection à partir de l’étape stipulée le 13.08.2022 (date de notification de l’élection) sur la base de la liste électorale contenant uniquement les représentants des associations membres qui a déjà été publiée à l’exclusion des 36 joueurs.

“et être heureux d’ordonner aux directeurs du scrutin de terminer toutes les étapes de l’élection jusqu’au dépouillement des votes et à la déclaration des résultats avec les dates modifiées que cette honorable cour pourra être heureuse de préciser.”

Le gouvernement a également proposé que le comité exécutif de l’AIFF puisse être composé de 23 membres, dont six personnalités éminentes.

« Les 17 membres (dont le président, un trésorier et un vice-président) seront élus par le collège électoral ci-dessus.

«Sur les six payeurs éminents, quatre seront des hommes et deux seront des femmes. Les joueurs éminents peuvent être nommés (cooptés) au sein du CE et auront le droit de vote au sein du Comité Exécutif, ce qui portera leur représentation à environ 25 % du CE.

Le gouvernement a déclaré que “le problème auquel le pays est confronté est aigu et qu’il est de la plus haute importance que l’Inde ne perde pas son droit d’accueillir la prestigieuse Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans de la FIFA, 2022, ni les brillants footballeurs du pays (quel que soit leur âge). groupe) sont privés de participation aux compétitions internationales.

“Une indulgence de cette Hon’ble Cour est la seule voie à suivre et servira un intérêt plus large de la nation.

“Cette Hon’ble Cour a le pouvoir de rendre une justice complète et ce serait l’un des cas les plus rares où cette Hon’ble Cour peut, si nécessaire, contourner les règles de procédure pour rendre une justice complète.”

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici