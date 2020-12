Le parlement du Monténégro a approuvé des changements à la loi sur les droits et la propriété religieux, répondant aux demandes de mois de manifestations organisées par l’Église orthodoxe serbe – mais suscitant des manifestations de citoyens opposés aux amendements dans le processus.

Les nouveaux politiciens pro-serbes du pays ont approuvé les amendements par 41 voix lors de l’assemblée de 81 membres mardi.

Les politiciens pro-occidentaux, quant à eux, ont boycotté la session.

Ces changements concernent un projet de loi fortement opposé par l’Église serbe, qui a soutenu que la loi avait été conçue pour la dépouiller de sa propriété au Monténégro.

Cette affirmation a été démentie à plusieurs reprises par le gouvernement précédent dirigé par le Parti démocratique des socialistes (DPS), au pouvoir depuis longtemps.

En août, un vote parlementaire a vu l’éviction du DPS après des mois de protestations menées par l’Église en faveur du soutien pro-serbe, mettant en évidence la question controversée de l’identité nationale.

Cela peut être comparé aux milliers de personnes qui se sont rassemblées lundi en scandant « Trahison! » et « Ce n’est pas la Serbie! » contre les modifications proposées à la loi.

Le Monténégro a déclaré son indépendance de la Serbie après un référendum en 2006; cependant, les liens personnels brossent un tableau plus complexe.

Près d’un tiers des Monténégrins s’identifient comme Serbes, tandis que l’Église orthodoxe serbe est la religion organisée dominante du pays.

Dans le cadre du DPS, le pays a évolué vers une position de plus en plus pro-occidentale en rejoignant l’OTAN en 2017 et en se renseignant sur l’adhésion à l’UE. Cela a donc éloigné le Monténégro des influences telles que la Serbie et la Russie.

Le Premier ministre Zdravko Krivokapic, arrivé au pouvoir au début du mois, a déclaré que les amendements « redresseraient l’injustice » envers l’église serbe.

Il a écrit sur Twitter: «C’est une victoire pour l’État de droit, mais aussi pour les gens qui ont défendu cet État dans la rue pendant 12 mois complets.

« Ce soir, l’Etat a été défendu par les mains de ce peuple à l’Assemblée. »