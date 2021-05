Le gouvernement pro-indépendance de l’Écosse près d’une majorité Parti national écossais Conservateurs gallois Union européenne Angleterre

Le décompte a repris samedi lors des élections législatives écossaises, le Parti national écossais au pouvoir étant très près d’obtenir une majorité qui lui permettrait de pousser à un autre référendum sur l’indépendance.

Avec 49 circonscriptions recensées, le SNP avait remporté 40 sièges et est clairement en passe de remporter son quatrième mandat consécutif. Cependant, étant donné le système électoral du pays, qui attribue également certains sièges par une forme de représentation proportionnelle, il peut ne pas atteindre les 65 sièges dont le parlement basé à Édimbourg aurait besoin pour avoir une majorité.

Les bulletins de vote continuent également d’être comptés lors des élections législatives galloises et de nombreuses élections locales en Angleterre.Cependant, ce sont les élections écossaises qui pourraient avoir les plus grandes implications à l’échelle du Royaume-Uni, car elles pourraient accélérer un autre référendum sur son avenir au Royaume-Uni.

Si le SNP obtenait une majorité, son chef, la Première ministre Nicola Sturgeon, soutiendrait qu’elle a le mandat de convoquer un autre référendum. Si le parti échouait, le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a le pouvoir ultime d’autoriser un référendum, pourrait affirmer qu’elle ne l’a pas fait. Samedi, il a écrit dans le journal Daily Telegraph qu’un autre référendum serait «irresponsable et imprudent» dans le «contexte actuel» alors que la Grande-Bretagne sort de la crise des coronavirus.

S’exprimant après avoir remporté son siège à Glasgow vendredi, Sturgeon a déclaré que sa priorité immédiate serait de faire face à la pandémie et «ensuite, le moment venu d’offrir à ce pays le choix d’un avenir meilleur».

L’Écosse fait partie du Royaume-Uni depuis 1707 et la question de l’indépendance de l’Écosse est apparue réglée lorsque les électeurs écossais ont rejeté la sécession de 55 à 45% lors d’un référendum de 2014. Mais la décision prise à l’échelle du Royaume-Uni en 2016 de quitter l’Union européenne allait à l’encontre des souhaits de la plupart des Écossais – 62% ont voté en faveur de rester dans le bloc tandis que la plupart des électeurs en Angleterre et au Pays de Galles voulaient partir. Cela a donné à la cause nationaliste écossaise de nouvelles jambes.

Le vice-premier ministre écossais, John Swinney, a déclaré que le parti aurait toujours le droit de déclencher des élections s’il échouait, mais qu’un nombre suffisant d’autres membres indépendantistes étaient élus, comme les Verts écossais.

«Je suis convaincu que ce sera le cas», a-t-il déclaré à la BBC.

Jusqu’à présent, les élections en Angleterre ont été largement positives pour les conservateurs de Johnson, notamment sa victoire à une élection spéciale dans la ville post-industrielle de Hartlepool pour un siège parlementaire que le principal parti travailliste d’opposition détenait depuis 1974. sur des parties de l’Angleterre qui avaient été des bastions travaillistes pendant des décennies, voire un siècle. Beaucoup de ces sièges qui sont passés du rouge au bleu ont voté massivement en 2016 pour le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Le déploiement rapide des vaccins contre les coronavirus semble également avoir donné un coup de pouce aux conservateurs.

Lors de ce qui a été surnommé le Super Jeudi, environ 50 millions d’électeurs étaient éligibles à participer à de nombreuses élections, dont certaines avaient été reportées d’un an en raison de la pandémie qui a laissé le Royaume-Uni avec le plus grand nombre de morts de coronavirus en Europe.

Pour le Parti travailliste et son chef, Keir Starmer, le résultat de Hartlepool a été une énorme déception et a conduit à un autre accès d’introspection dans le parti.

L’espoir était grand que Starmer aiderait le Parti travailliste à renouer avec ses électeurs perdus dans le nord de l’Angleterre lorsqu’il a pris la barre il y a un peu plus d’un an après avoir succédé à Jeremy Corbyn, plus à gauche, qui a mené le parti en 2019 à son pire. performances électorales depuis 1935.

Starmer, un ancien directeur des poursuites pénales, a déclaré qu’il avait pris l’entière responsabilité de la défaite du parti à Hartlepool, ajoutant qu’il établirait bientôt une stratégie sur la façon dont il pourrait renouer avec ses électeurs traditionnels. Il n’a pas donné plus de détails.

Starmer et Labour devraient avoir des résultats à encourager ce week-end, Sadiq Khan et Andy Burnham devraient remporter un deuxième mandat en tant que maires de Londres et de Manchester, respectivement. Le gouvernement travailliste du Pays de Galles a également fait mieux que prévu et devrait conserver le pouvoir.