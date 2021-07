Le gouvernement prévoit de mettre fin aux poursuites pour les troubles de l’Irlande du Nord qualifiés d’« obscènes » par un groupe de victimes

Le gouvernement devrait annoncer une amnistie effective pour ceux qui ont commis des crimes pendant les troubles en Irlande du Nord dans le but de faire face au passé sanglant de la région.

Un délai de prescription mettant fin à toutes les poursuites liées aux troubles avant 1998 serait l’un des éléments d’un plan qui sera dévoilé par Brandon Lewis mercredi après-midi.

Cette décision a été condamnée par des groupes de victimes et des opposants politiques, qui préviennent que la législation « obscène » dont le gouvernement espère qu’elle sera votée à l’automne donnerait le feu vert aux futurs groupes terroristes.

Une source gouvernementale a déclaré que l’ensemble de mesures « aidera l’Irlande du Nord à aller au-delà d’un cycle accusatoire qui ne fournit pas d’informations ou de réconciliation aux victimes et aux survivants ni ne met fin au cycle d’enquêtes contre nos anciens combattants », mais a rejeté les affirmations selon lesquelles cela équivaudrait effectivement à un amnistie.

L’approche globale était nécessaire car les avocats conseillant le secrétaire d’État ont averti que protéger une partie des poursuites pourrait être illégal et que la clémence devrait être étendue à ceux des deux côtés des combats, Le soleil signalé.

Plus de 3 500 personnes sont mortes au cours du conflit, qui s’est étendu du début des années 1970 à l’Accord du Vendredi saint/Belfast en 1998, tandis que des dizaines de milliers d’autres ont été blessées.

Julie Hambleton, dont la sœur aînée Maxine faisait partie des 21 personnes tuées dans les explosions de 1974 à Birmingham, a écrit à Boris Johnson au nom du groupe de campagne Justice 4 The 21 pour dénoncer le projet de loi.

« Si l’un de vos proches explosait au-delà de toute reconnaissance, alors que vous ne pouviez identifier votre fils ou votre fille que par ses ongles parce que son visage avait été si gravement brûlé par l’explosion et que peu de ses restes étaient restés intacts, seriez-vous si prompt à accepter la mise en œuvre d’une législation aussi obscène ? » a demandé Mme Hambleton.

« Vous feriez tout ce qui est en votre pouvoir pour trouver les meurtriers et les traduire en justice, c’est exactement ce pour quoi nous militons chaque jour. »

Elle a ajouté : « En quoi cela est-il considéré comme un moyen de dissuasion pour de futures organisations terroristes ?

« Ce que votre gouvernement propose, c’est que quelle que soit la ville sur laquelle les terroristes décident de semer la mort et la destruction, ne vous inquiétez pas, car le gouvernement britannique vous laissera repartir libre sans crainte de représailles de poursuites. »

Plus tôt ce mois-ci, le Service des poursuites pénales d’Irlande du Nord a annoncé son intention de retirer les poursuites contre deux anciens soldats – Soldier F pour le meurtre de deux hommes lors du Bloody Sunday en 1972 et Soldier B pour le meurtre de Daniel Hegarty, 15 ans. six mois plus tard.

Il faisait suite à un examen des cas par le PPS à la lumière d’une récente décision de justice qui a provoqué l’échec d’un autre procès pour meurtre de Troubles impliquant deux vétérans militaires.

Les affaires de la Couronne contre le soldat F et le soldat B reposaient sur des preuves de nature similaire à celles jugées irrecevables lors du procès d’avril du soldat A et du soldat C pour le meurtre en 1972 du chef officiel de l’IRA Joe McCann à Belfast.

Une contestation judiciaire de la décision de retirer les poursuites contre le soldat F est en cours.

En 2014, l’accord de Stormont House proposait une unité d’enquêtes historiques pour examiner les meurtres non résolus pendant les troubles et une commission indépendante sur la recherche d’informations pour que les familles en apprennent davantage sur le sort de leurs proches.

Aucune des propositions n’a été mise en œuvre.

Rapports supplémentaires par PA