Le gouvernement prévoit d’accorder l’immunité aux ministres, aux espions et aux militaires impliqués dans des meurtres et des actes de torture à l’étranger

Les conservateurs font partie des députés qui luttent pour empêcher le gouvernement d’accorder l’immunité aux ministres, espions et militaires britanniques pour leur implication dans des meurtres et des tortures à l’étranger.

Le grand conservateur David Davis apporte une série d’amendements au projet de loi sur la sécurité nationale, qui a alarmé les groupes de défense des droits de l’homme et les militants contre les crimes de guerre.

Les modifications proposées, visant à supprimer les clauses accordant l’immunité légale et limitant les dommages-intérêts pour les survivants de la torture, seront débattues à la Chambre des communes plus tard mercredi.

Dans une démarche soutenue par l’ancien secrétaire à la Justice Robert Buckland, les députés de l’opposition tentent également d’ajouter une défense d’intérêt public dans la loi sur les secrets officiels pour protéger les lanceurs d’alerte et les journalistes.

Dans une lettre au Premier ministre, un groupe d’organisations caritatives, dont Reprieve, Liberty, Amnesty International UK et Freedom From Torture, a demandé pourquoi le gouvernement “cherchait à se protéger lui-même et ses fonctionnaires” contre les poursuites pour avoir aidé ou encouragé des crimes à l’étranger.

“Il est inadmissible que le gouvernement britannique puisse protéger des ministres ou des fonctionnaires de toute responsabilité”, indique la lettre.

« En l’absence de limites sur les activités criminelles incluses dans la clause, cette disposition pourrait être utilisée pour protéger les ministres et les fonctionnaires britanniques contre les poursuites lorsqu’ils ont encouragé ou aidé des restitutions extraordinaires, des interrogatoires impliquant la torture ou des assassinats ciblés illégaux.

Le projet de loi accorderait l’immunité contre les poursuites en Grande-Bretagne si la conduite était “nécessaire au bon exercice de toute fonction du service de sécurité (MI5), du service de renseignement secret (MI6) ou du GCHQ”, ou des forces armées.

Les militants des droits de l’homme ont cité des cas non résolus où le Royaume-Uni a été accusé d’avoir fourni des informations conduisant à la torture, notamment celui de Jagtar Singh Johal, qui a été détenu en Inde après avoir dénoncé les abus contre la communauté sikh.

Des dispositions distinctes obligeraient les juges à réduire l’indemnisation accordée dans les affaires civiles contre le gouvernement, telles que les victimes de torture, s’il y avait des «facteurs de sécurité nationale», y compris des liens avec le terrorisme.

L’ancien ministre conservateur, M. Davis, propose des amendements, soutenus par des députés de l’opposition, pour supprimer les clauses sur l’immunité de poursuites et les modifications des modalités d’indemnisation.

Lui et M. Buckland, l’ancien secrétaire à la justice, font partie des députés soutenant un amendement travailliste créant une défense d’intérêt public à la loi sur les secrets officiels, afin de protéger les lanceurs d’alerte et les journalistes.

La Society of Editors, qui représente les journaux britanniques, a déclaré que le projet de loi “constitue une grave menace pour la liberté de la presse” et bafoue les protections établies.

Il a déclaré que les changements du gouvernement pourraient criminaliser le journalisme d’intérêt public et faire taire les lanceurs d’alerte.

Dawn Alford, directrice exécutive de la Society of Editors, a déclaré: «Malgré un large consensus quant à la nécessité absolue d’une défense d’intérêt public, il reste déconcertant de savoir pourquoi le gouvernement a choisi d’en omettre une.

« Une telle défense est soutenue à la fois par la Commission des lois et la Commission mixte des droits de l’homme du Parlement et, sans elle, il n’y a pas de protections adéquates pour garantir que ceux qui apportent des informations manifestement d’intérêt public dans le domaine public sont libres de la menace de longues peines de prison et de poursuites.

Des groupes comme Index on Censorship et Reporters sans frontières réclament également une défense de l’intérêt public.

En présentant le vaste projet de loi sur la sécurité nationale en mai, Priti Patel a déclaré qu’il “protégerait le pays des activités étrangères hostiles, que ce soit à l’étranger ou sur notre sol”.

L’ancien ministre de l’Intérieur a déclaré que le cadre juridique régissant les services de renseignement devait être mis à jour, saluant le programme d’enregistrement de l’influence étrangère contenu dans le paquet de lois.

“Cela permettra également d’intervenir beaucoup plus tôt dans les activités de menace de l’État, en criminalisant la conduite en préparation de l’activité de menace de l’État, ce qui signifie que les arrestations peuvent être effectuées à un stade plus précoce avant que des dommages ne soient causés”, a-t-elle ajouté.