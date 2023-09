Le gouvernement présente un plan pour réprimer les grèves du personnel du NHS

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement de Rishi Sunak a révélé son intention de réprimer les grèves du NHS en forçant certains médecins et infirmières à travailler lors de futures actions revendicatives.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, propose une réglementation stricte du « niveau de service minimum » pour les soins urgents et d’urgence dans les hôpitaux, afin de mettre un terme aux perturbations affectant les patients.

Cette mesure fait suite à une législation anti-grève controversée adoptée cet été – farouchement combattue par les syndicats – qui donne aux ministres le pouvoir d’imposer des effectifs minimums dans le secteur public.

M. Barclay a déclaré que l’introduction de réglementations pour le NHS « fournirait un filet de sécurité pour les fiducies et garantirait au public que les services de santé vitaux seront là quand ils en auront besoin ».

Mais NHS Providers, l’association des hôpitaux, a déclaré que le plan « risque d’aggraver les relations industrielles à un moment où nous avons besoin que le gouvernement et les syndicats se mettent autour de la table et entament des négociations ».

« Cette législation – ainsi que la consultation annoncée aujourd’hui – ne résout aucun des problèmes qui sous-tendent la grève actuelle, y compris le mécontentement concernant les salaires et les conditions de travail », a déclaré le directeur adjoint du groupe, Saffron Cordery.

Le gouvernement va maintenant mener une consultation sur l’imposition de niveaux de service minimum aux « services de santé hospitaliers urgents » – qui pourraient couvrir les infirmières et les médecins – après avoir déjà mené des consultations sur la possibilité de faire de même pour les services d’ambulance.

Les dirigeants du NHS ont averti que les grèves des jeunes médecins et consultants qui débuteraient mardi entraîneraient des perturbations sans précédent pour les patients, au milieu d’un débrayage commun historique.

Les soins planifiés risquent de s’arrêter avec des milliers de rendez-vous annulés, alors que le conflit avec le gouvernement sur les salaires et les conditions de travail se poursuit.

Les consultants en Angleterre se retireront pendant 48 heures à partir de mardi et seront rejoints par leurs jeunes collègues mercredi. Les jeunes médecins poursuivront ensuite leur grève jeudi et vendredi.

Les consultants et les jeunes médecins feront ensuite grève ensemble les 2, 3 et 4 octobre, coïncidant avec la conférence annuelle du parti conservateur à Manchester.

Le personnel devrait travailler sur la base d’une « couverture de Noël » pendant les deux périodes de grève, ce qui signifie que les soins d’urgence continueront d’être fournis.

Avant la grève, le directeur médical national du NHS, le professeur Sir Stephen Powis, a averti que le service de santé n’avait « jamais vu ce type d’action revendicative dans son histoire ». Il a déclaré que les gens devraient toujours appeler le 999 et utiliser A&E comme d’habitude dans les situations d’urgence.

Le gouvernement a mis en place une augmentation de salaire de 6 pour cent pour les consultants et de 6 pour cent plus une somme forfaitaire de 1 250 £ pour les jeunes médecins et a déclaré qu’il n’y aurait plus d’offres.

La British Medical Association (BMA), quant à elle, appelle à un « rétablissement complet des salaires » aux niveaux de 2008/09, affirmant que les salaires ont été érodés sur plusieurs années.

Plus tôt cette année, il a estimé qu’en utilisant les mesures d’inflation du RPI, la valeur de la rémunération des jeunes médecins s’était érodée de 26 pour cent jusqu’en 2021/22, et qu’elle devrait donc augmenter de 35 pour cent au-dessus de son niveau de 2021/22 pour y parvenir. être restauré.

M. Sunak a débuté son mandat en s’engageant à réduire les listes d’attente, mais l’incapacité des ministres à résoudre le conflit avec les médecins et consultants débutants a semé le doute sur la possibilité de tenir cette promesse.

Les chiffres publiés plus tôt ce mois-ci ont montré que la liste d’attente du NHS en Angleterre a atteint un nouveau record avec 7,7 millions de personnes – environ une sur sept – en attente d’un traitement.