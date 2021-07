Le gouvernement pourrait réintroduire les restrictions de Covid en Angleterre si les infections montent en flèche, selon le ministre

Le gouvernement de Boris Johnson pourrait envisager de réappliquer les restrictions de Covid en Angleterre si la propagation du virus devient « inacceptable », selon un haut ministre.

Ce commentaire intervient alors que le Premier ministre a régulièrement déclaré qu’il souhaitait que la suppression des mesures légales le 19 juillet soit « irréversible ».

La députée conservatrice Lucy Frazer, solliciteur général du gouvernement, a déclaré à Sky News que le gouvernement était bien conscient que « nous verrons les infections augmenter » cet été.

« La raison pour laquelle les restrictions sont supprimées est à cause du programme de vaccination, qui protégera les gens lorsque ces infections augmenteront. »

Mme Frazer a ajouté: « Bien sûr, si nous nous trouvons dans une situation où c’est inacceptable et que nous devons annuler de nouvelles restrictions, alors c’est bien sûr quelque chose que le gouvernement examinera. »

Cela fait suite à un avertissement du professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, selon lequel le nombre de personnes hospitalisées avec Covid double actuellement environ toutes les trois semaines et pourrait bientôt atteindre des «chiffres assez effrayants».

S’exprimant lors d’un webinaire organisé par le Science Museum jeudi soir, le professeur Whitty a déclaré: « Je ne pense pas que nous devrions sous-estimer le fait que nous pourrions à nouveau avoir des ennuis étonnamment vite. »

Le professeur Whitty a déclaré qu’il espérait que le public « prendrait les choses incroyablement lentement » malgré la fin des restrictions légales le 19 juillet. Il parlait après que le nombre de cas de Covid au Royaume-Uni est passé à près de 50 000 en seulement 24 heures.

Les ministres sont de plus en plus critiqués pour les directives « confuses » données aux acheteurs, aux entreprises et aux navetteurs concernant le port de masques à partir du 19 juillet. Le gouvernement a déclaré qu’il « s’attend » à ce que les gens en Angleterre portent un couvre-visage dans des espaces clos, malgré l’abandon des exigences légales.

Les maires régionaux d’Angleterre ont exhorté les ministres à maintenir les masques obligatoires dans tous les services de transport public afin d’éviter une «inadéquation ridicule» des règles à partir du début de la semaine prochaine.

M. Johnson aurait eu « les pieds froids » sur la fin des restrictions légales ces derniers jours, mais a décidé qu’il était « trop tard » pour revenir sur sa décision d’aller de l’avant avec la quatrième étape de la feuille de route, selon Le spectateur.

Défendant la décision du gouvernement de lever les restrictions restantes à partir de lundi, Mme Frazer a déclaré: « Nous avons eu une période très difficile, nous demandons toujours aux gens de prendre leurs responsabilités et nous devons nous demander si nous ne nous ouvrons pas maintenant , quand pourrons-nous ouvrir ?

Des millions de personnes devraient être « cinglées » par l’application Covid dans les semaines à venir (PENNSYLVANIE)

Des questions continuent d’être soulevées au sujet de l’application NHS Covid qui aurait dit aux voisins de s’auto-isoler après avoir « pincé » les gens à travers les murs.

Cela survient après que plus de 500 000 alertes ont été envoyées via l’application la semaine dernière – le nombre le plus élevé à ce jour – faisant craindre une « pingdémie ». Les syndicats ont averti que les usines aux prises avec de graves pénuries de personnel pourraient être contraintes de fermer dans quelques jours.

Mme Frazer a affirmé que l’application restait un « outil d’auto-isolement important » et a déclaré qu’il n’était pas prévu d’apporter des modifications prévues aux règles d’auto-isolement – ​​permettant aux personnes entièrement vaccinées d’éviter la quarantaine – à partir du 16 août.

Se référant aux plans visant à examiner la sensibilité de l’application, le ministre a déclaré: « Le gouvernement examine cela très attentivement, reconnaissant l’impact qu’elle a sur les entreprises. »