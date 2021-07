Le gouvernement pourrait mettre fin au programme de test de flux latéral gratuit à mesure que les coûts augmentent

La fourniture de tests de coronavirus à flux latéral gratuits par le gouvernement pourrait être interrompue, au milieu des craintes concernant le coût pour les contribuables.

Downing Street n’a pas nié les informations selon lesquelles les ministres souhaitent transférer une plus grande partie du fardeau du paiement des appareils aux entreprises privées.

Mais cette décision devrait faire craindre que les individus soient invités à payer plutôt que leurs employeurs.

Le gouvernement fournit actuellement des millions de tests, dans le but d’empêcher la propagation de la maladie, qui ne présente souvent aucun symptôme.

Pour le moment, ceux qui entrent en « contact étroit » avec un cas confirmé de Covid sont invités à s’isoler pendant 10 jours par le service NHS Test and Trace.

Cependant, si ce système est remplacé par des tests quotidiens pour les contacts étroits, comme l’envisagent les ministres, le besoin de dispositifs à flux latéral ne fera qu’augmenter.

Une source du Trésor a déclaré au Daily Telegraph, qui a d’abord rapporté l’histoire: « Nous avons toujours dit que la fourniture serait limitée dans le temps. Les personnes présentant des symptômes peuvent toujours passer un test gratuitement. »

Le journal a déclaré que les responsables examinaient comment inciter les secteurs qui obtiennent actuellement des tests financés par l’État à payer eux-mêmes le service.

Le numéro 10 n’a pas souhaité faire de commentaire, affirmant qu’il ne « spéculerait sur aucune politique future ».

Le gouvernement a dépensé plus de 4 milliards de livres sterling en dispositifs d’écoulement latéral jusqu’à la fin mars.

De nombreuses entreprises exigent que le personnel venant sur le lieu de travail passe deux tests par semaine, pour s’assurer qu’ils sont exempts de Covid.

Mais il y a eu des questions sur leur utilisation.

Plus tôt cette semaine, Jon Deeks, professeur de biostatistique à l’Université de Birmingham, a déclaré qu’une grande partie de l’utilisation des appareils, y compris dans les écoles, n’était pas basée sur de bonnes preuves.

Il a déclaré: « Les tests de flux latéral ne sont de toute façon pas des tests brillants – ils sont les meilleurs pour détecter les cas comme nous l’avons fait à Liverpool où nous pouvons sortir et il y a des taux élevés de positivité, et nous pouvons trouver des personnes positives et aider C’est vraiment là qu’il sera le mieux utilisé.

« Nous ne savons pas encore à quel point ils fonctionnent bien chez les enfants, donc toute l’utilisation des tests dans les écoles est basée sur la présomption qu’ils fonctionnent de la même manière qu’ils fonctionnent chez les adultes, mais cela ne semble pas probable.

« Donc, une grande partie des tests que nous effectuons ne sont pas basés sur de bonnes preuves de toute façon. »