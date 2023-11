Le gouvernement pourrait fermer ses portes après vendredi prochain. Les Républicains de la Chambre ont encore besoin d’un plan

Le président nouvellement élu, Mike Johnson, n’a pas encore révélé son plan sur la manière dont la Chambre travaillera pour éviter une fermeture du gouvernement qui entrerait en vigueur dans environ une semaine à moins que le Congrès n’agisse.

La date limite pour adopter un plan est fixée à la fin de la journée du vendredi 17 novembre prochain. La Chambre s’est retirée pour la semaine jeudi, ce qui ne laisse que quelques jours pour que des accords soient conclus lorsque les législateurs de la Chambre reviendront lundi.

Johnson a déclaré à plusieurs reprises que son plan de financement serait bientôt disponible, mais les membres sont toujours dans le flou. Une proposition pourrait probablement émerger vendredi ou samedi.

Les dirigeants républicains de la Chambre ont indiqué qu’ils prévoyaient de voter dès mardi prochain sur leur projet de loi de financement. Le Sénat devrait alors s’en saisir avant vendredi soir pour éviter une fermeture.

L’option la plus simple pour éviter une fermeture la semaine prochaine est d’adopter un autre projet de loi de financement à court terme – également connu sous le nom de résolution continue ou CR – qui maintiendrait le financement du gouvernement aux niveaux actuels. Les législateurs ont suggéré que cette CR pourrait durer jusqu’à la mi-décembre, voire en janvier ou même en avril.

Tom Brenner/AFP via Getty Images

Les Républicains envisagent plusieurs options à la Chambre, selon des sources à ABC News :

Un simple projet de loi provisoire aux niveaux de dépenses actuels jusqu’à une date à déterminer (cela bénéficie d’un soutien bipartisan)

Un projet de loi provisoire avec des édulcorants ajoutés, probablement lié à la sécurité des frontières (cela n’a pas de soutien bipartisan)

Une idée compliquée consistant à étendre le financement des agences gouvernementales en deux lots distincts, ce que l’on appelle une approche « échelonnée » (qui ne bénéficie pas non plus d’un soutien bipartisan)

Johnson semble se heurter aux mêmes problèmes que son prédécesseur, Kevin McCarthy, qui a dû manœuvrer prudemment entre modérés et conservateurs d’extrême droite lors de sa conférence avant son éviction historique.

Il est confronté à un mélange de positions politiques qu’il devra contourner : certains républicains ont déjà annoncé qu’ils n’aimaient pas l’idée d’un CR propre ; certains sont favorables à de fortes réductions budgétaires compensatoires ; certains républicains souhaitent que des politiques frontalières controversées soient associées.

Johnson a indiqué qu’il soutenait une CR propre et a dit qu’il espère qu’il obtiendra l’adhésion des conservateurs. Lorsque McCarthy a fait la même chose fin septembre, il a perdu son emploi suite à la révolte des partisans de la ligne dure.

Il est possible que Johnson ne connaisse pas le même sort que McCarthy, car il est très nouveau dans ce rôle – élu il y a moins d’un mois. Les républicains ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils espéraient donner à Johnson une certaine marge de manœuvre pour trouver sa place.

Johnson a fait valoir qu’un CR propre donnerait au Congrès plus de temps pour adopter ses projets de loi de financement d’un an. Mais il envisage également une « approche échelonnée ». Cela représenterait une charge plus lourde et rapprocherait le gouvernement d’une fermeture.

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, a clairement indiqué que les démocrates n’accepteraient qu’une résolution continue et claire.

Ken Cedeno/Reuters

Lors d’une conférence de presse jeudi, Jeffries a déclaré que si les Républicains ne travaillaient pas de manière bipartite pour financer le gouvernement, “alors la seule approche serait d’adopter une résolution continue aux niveaux de l’exercice 2023”.

Il a également critiqué l’approche échelonnée de la responsabilité sociale, affirmant qu’elle est inutilement compliquée et que le plan « s’effondrerait et brûlerait l’économie ».

Qu’en est-il de l’aide à l’Ukraine et à Israël ?

Par ailleurs, le sort de la demande supplémentaire de 106 milliards de dollars d’aide à Israël, à l’Ukraine, à la frontière sud et à Taiwan de l’administration Biden n’est toujours pas clair.

La Chambre a adopté un projet de loi autonome financé par Israël, mais il prévoyait de fortes réductions du financement de l’IRS, ce qui n’a pas abouti au Sénat.

Les responsables du Sénat ont déclaré qu’ils travaillaient sur leur propre plan supplémentaire qui traiterait à la fois de l’aide à l’Ukraine et à Israël.

Il existe également un petit groupe bipartisan de sénateurs qui travaillent sur un ensemble de politiques frontalières. Mais il est peu probable qu’ils se réunissent la semaine prochaine avec un plan finalisé.

Il n’est pas clair si une aide supplémentaire à l’Ukraine et à Israël sera liée à un éventuel projet de loi de financement provisoire.