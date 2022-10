Le gouvernement pourrait envisager de réduire les avantages sociaux pour aider à financer les allégements fiscaux pour les riches, préviennent les économistes

Le gouvernement de Liz Truss est sur la bonne voie pour réduire les dépenses publiques de près de 50 milliards de livres sterling par an après «l’erreur non appliquée» du mini-budget de Kwasi Kwarteng, selon les meilleurs économistes.

Les experts de la Resolution Foundation ont averti que le secteur public britannique se dirigeait vers un retour à la période d’austérité imposée par le gouvernement conservateur dirigé par David Cameron.

Si Mme Truss refuse de faire demi-tour sur ses folies alimentées par les emprunts sur les réductions d’impôts, le niveau des réductions de dépenses devra être « globalement le même ou plus grand » que celui que le chancelier de l’époque, George Osborne, a défini en 2010 après le krach bancaire, le a déclaré le groupe de réflexion.

Le gouvernement devra probablement annoncer un resserrement budgétaire compris entre 37 et 47 milliards de livres sterling par an afin de respecter son engagement de réduire la dette d’ici 2026-27, a averti la Resolution Foundation.

Mme Truss a confirmé jeudi qu’elle et ses ministres recherchaient maintenant des coupes dans l’ensemble du gouvernement – ​​déclarant qu’il existe «de nombreux domaines» où l’argent des contribuables pourrait être économisé.

« Il existe toujours des moyens d’organiser les choses plus efficacement. Ce que je veux m’assurer, c’est que l’argent des contribuables soit concentré sur les services de première ligne », a déclaré le Premier ministre aux radiodiffuseurs.

Des sources de Whitehall ont déclaré L’indépendant que le Trésor avait écrit à tous les départements pour leur demander de trouver des économies. Interrogé sur la campagne d’efficacité, un porte-parole a déclaré: “Le contribuable britannique s’attend à ce que le gouvernement fonctionne aussi efficacement et efficacement que possible.”

La perspective de l’austérité a suscité la colère des syndicats et des militants, qui ont averti que les réductions de salaires et de services seraient “un acte de vandalisme national et une énorme trahison du peuple britannique”.

Un groupe de 18 syndicats a écrit au Premier ministre pour lui demander une “assurance de fer” qu’elle honorerait une promesse de campagne à la direction des conservateurs selon laquelle il n’y aurait pas de coupes dans les services publics, déjà aux prises avec l’impact de l’inflation.

« Les services de première ligne sont déjà au point de rupture. Ils ne doivent pas être sacrifiés pour rendre les 1% les plus riches encore plus riches », indique la lettre signée par Frances O’Grady du TUC, Sharon Graham de Unite et d’autres. “Nous ne permettrons pas que le tissu social de ce pays soit détruit.”

M. Kwarteng a promis un plan budgétaire « à moyen terme » le 23 novembre pour préciser comment il équilibrera les finances de la nation et un cadeau fiscal de 45 milliards de livres sterling par an profitant de manière disproportionnée aux riches.

La Resolution Foundation a déclaré que les turbulences du marché qui ont vu les commerçants se débarrasser des obligations d’État avaient augmenté les coûts d’intérêt de la dette du Royaume-Uni d’environ 12,5 milliards de livres sterling par an d’ici 2026-27.

Torsten Bell, directeur général du groupe de réflexion, a déclaré que l’énorme paquet de réductions d’impôts “sans aucune explication sur la manière dont elles seraient payées” était la “plus grande erreur de politique économique non forcée de ma vie”.

Mettant en garde contre des coupes “désagréables” à venir, le meilleur économiste a ajouté: “L’intention était peut-être d’imiter Margaret Thatcher – mais la réalité pourrait impliquer de ressembler beaucoup à George Osborne dans les années à venir.”

La Resolution Foundation a suggéré que les choix politiques «douloureux» que le Trésor devrait désormais envisager comprennent la réduction des projets d’investissement public et l’abandon de l’engagement d’augmenter les dépenses de défense à 3% du PIB d’ici 2030.

Le groupe de réflexion a déclaré que le gouvernement pourrait envisager d’augmenter les prestations et les pensions en fonction des revenus plutôt que de l’inflation – une réduction de 4% en termes réels. Cela permettrait d’économiser 20 milliards de livres sterling sur deux ans, mais coûterait plus de 1 000 livres sterling par an à une famille à faible revenu typique avec deux enfants.

Les fournisseurs du NHS ont averti que les coupes dans les services de santé représenteraient un “énorme revers” pour un service déjà étiré par une décennie d’austérité. “Les budgets du NHS sont déjà fortement sollicités”, a déclaré Miriam Deakin de l’organe des membres des fiducies. L’indépendant.

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré que la perspective de coupes budgétaires du NHS était “terrifiante” et exacerberait “l’exode” existant du personnel partant après la crise de Covid.

Les chefs d’établissement ont également réagi avec inquiétude à la perspective d’un retour à l’austérité. Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré L’indépendant: “Une politique économique de nouvelles coupes dans les services publics à ce stade serait désastreuse.”

Le ministre du Trésor, Chris Philp, a déclaré que les ministères avaient été invités à respecter les limites de dépenses existantes pendant le règlement actuel de trois ans – ainsi qu’à réaliser des économies d’efficacité.

Cependant, M. Philp a fait valoir sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme qu’une “discipline de fer” sur les dépenses publiques ne conduirait pas nécessairement à l’austérité.

“Si nous pouvons faire démarrer la croissance économique, ce qui est notre intention, cela entraînera une augmentation des salaires et la création d’emplois nouveaux et meilleurs et finira par payer les impôts qui financent les services publics comme la santé, le NHS, etc. ” il a dit.

M. Philp a suggéré que le gouvernement pourrait ne pas augmenter les prestations en fonction de l’inflation en avril 2023 comme promis, tandis que M. Kwarteng a déclaré qu’il était “prématuré pour moi de prendre une décision à ce sujet”.

Les organisations caritatives ont averti que le revirement d’un engagement à augmenter les prestations en fonction de l’inflation conduirait les personnes handicapées à « mourir de faim et à geler dans leur propre maison ».

Le groupe d’action contre la pauvreté des enfants a déclaré “à moins que les prestations ne soient augmentées pour correspondre à l’inflation, [children] deviendront également les victimes d’une économie qui s’effondre ».