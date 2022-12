Le gouvernement pourrait «accélérer» l’augmentation des salaires du NHS en 2023

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement de Rishi Sunak pourrait accélérer une augmentation de salaire du NHS l’année prochaine après 48 heures de grèves historiques des infirmières et des ambulanciers paramédicaux, selon des informations.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, serait prêt à proposer un accord de rémunération accéléré en 2023 dans le but d’empêcher une nouvelle action revendicative l’année prochaine.

Une source proche de M. Barclay a révélé qu’il souhaitait “accélérer” le processus de révision des salaires – qui devrait commencer en avril – pour donner au personnel du NHS une augmentation de salaire pour sortir de l’impasse.

Les travailleurs du NHS devraient généralement attendre jusqu’en août pour que le processus se termine et que le personnel reçoive une augmentation antidatée suite aux recommandations d’un organe de révision indépendant en avril.

“Steve tient beaucoup à ce que cela avance au rythme et ne se prolonge pas comme cela a été le cas par le passé”, a déclaré la source au journal.

Mercredi, M. Barclay a exhorté les syndicats à «attendre avec impatience» l’accord de l’année prochaine plutôt que d’essayer de forcer un meilleur accord sur l’offre de cette année d’une augmentation de salaire moyenne de 4 à 5%.

Mais les syndicats ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les travailleurs du NHS se voient offrir une augmentation de 2% l’année prochaine, sur la base d’une lettre envoyée par M. Barclay le mois dernier au NHS Pay Review Body.

Cela survient après que les syndicats et les ministres sont restés dans l’impasse sur les salaires, après que des milliers d’infirmières ont fait du piquetage mardi alors que le personnel ambulancier organisait mercredi sa plus grande grève en 30 ans.

Le Royal College of Nursing (RCN) – exigeant une augmentation de 19% – devrait annoncer vendredi de nouvelles dates de grève pour janvier, à moins qu’il n’y ait des changements dans les négociations salariales.

Pat Cullen, secrétaire général du RCN, a rejeté l’organisme indépendant d’examen des rémunérations comme étant “mis en place par le gouvernement, payé par le gouvernement, nommé par le gouvernement et les paramètres de l’examen sont fixés par le gouvernement… il n’y a rien d’indépendant là-dedans”.

Les fournisseurs du NHS ont averti que les grèves de cette semaine auront un effet d’entraînement sur les rendez-vous et ont déclaré qu’ils s’attendaient à un retour à un “nombre très élevé” d’appels d’urgence dans les prochains jours.

L’organisation des membres pour les services hospitaliers et ambulanciers du NHS a déclaré qu’il y avait eu “plusieurs niveaux de perturbation” – mais le nombre de personnes téléphonant au 999 a semblé baisser mercredi dans certaines parties de l’Angleterre.

Cependant, l’organisation a averti que la demande de soins dans l’ensemble du système de santé restait élevée et que les dirigeants de la confiance signalaient des retards continus dans les services d’ambulance et la surpopulation dans certains services A&E.

“Je pense que les services d’urgence, en particulier, vont ressentir la pression dans les zones où il y a eu des grèves, ce qui pour les services d’ambulance était dans toutes les régions du pays à l’exception de l’est de l’Angleterre”, a déclaré Saffron Cordery, directeur général par intérim du NHS. Fournisseurs.

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération NHS, a déclaré qu’il y avait eu une baisse des appels au 999 mercredi mais une augmentation du nombre de personnes téléphonant au 111.

Le personnel ambulancier sur la ligne de piquetage mercredi (PA) (fil de sonorisation)

“Nous nous sommes débrouillés aussi bien que nous le pouvions hier, mais il est extrêmement important de reconnaître que nous ne pouvons pas continuer à faire face à une action revendicative dans le NHS, car chaque fois que cela se produit, il y a des conséquences directes et aussi toutes sortes d’effets d’entraînement”, a-t-il déclaré à BBC Radio. 4 Aujourd’hui programme.

Les chefs de la santé ont intensifié leurs appels au gouvernement pour qu’il négocie avec les syndicats sur les salaires. M. Taylor a exhorté les ministres et les patrons syndicaux à “s’éloigner de la rhétorique et à avancer vers la négociation”.

Unite avait accusé M. Barclay de “mensonge flagrant” après avoir déclaré que les syndicats d’ambulanciers avaient “choisi consciemment de faire du mal aux patients” lors de la grève de mercredi. «Les syndicats ont négocié une couverture critique, y compris 999 appels, au niveau local avec des hôtes de fiducies du NHS. C’est comme ça que ça se passe », a déclaré Sharon Graham de Unite.

Les syndicats avaient convenu que le personnel ambulancier répondrait aux appels de catégorie 1 et aux appels de catégorie 2 les plus graves (y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux), mais il n’y avait aucune garantie de réponse aux appels de catégorie 2 moins urgents, comme les chutes, dans certaines parties de le pays.

Au moins 11 000 membres du personnel étaient absents du travail à travers l’Angleterre lors des grèves du Royal College of Nursing (RCN) mardi, et plus de 13 000 rendez-vous et procédures ont dû être reportés, selon le NHS England.

Des milliers d’ambulanciers ont déclenché une action revendicative mercredi, des militaires étant intervenus pour prendre leur place et des fiducies disant aux patients de n’appeler le 999 qu’en cas d’urgence vitale.

La prochaine grève des ambulanciers doit avoir lieu le 28 décembre. Les travailleurs de plusieurs autres industries devraient également faire grève à l’approche de Noël.

Jeudi, des grèves seront organisées par les membres de Unite travaillant pour les aéroports des Highlands et des îles, les travailleurs des autoroutes nationales à Londres et dans le sud-est et la Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) dans le nord-ouest, le Yorkshire et Humber et le nord du Pays de Galles.

Les travailleurs d’Unison de l’Agence pour l’environnement refuseront de fournir une couverture de garde en cas d’incidents imprévus, et le personnel de l’Agence des paiements ruraux poursuivra son débrayage.

Vendredi, les grèves des autoroutes nationales et de la DVSA devraient se poursuivre, tandis que les travailleurs de Royal Mail entameront un arrêt national de deux jours. La veille de Noël entraînera des grèves des cheminots RMT à partir de 18 heures et des travailleurs des bus londoniens à Abellio.