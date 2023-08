Le gouvernement polonais veut poser aux électeurs des questions chargées sur la sécurité des frontières dans le cadre des élections

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement polonais a déclaré lundi qu’il souhaitait demander aux électeurs s’ils souhaitaient le démantèlement d’un mur frontalier récemment construit qui bloque l’immigration non autorisée depuis la Biélorussie.

La question chargée est l’une des quatre que le parti au pouvoir de droite veut poser lors d’un référendum qu’il a l’intention d’organiser parallèlement aux élections législatives du 15 octobre. Le parti Droit et Justice a l’intention de remporter un troisième mandat sans précédent lors des élections.

Le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak a déclaré sur les réseaux sociaux que la question demandera : « Soutenez-vous l’abaissement de la barrière à la frontière entre la République polonaise et la République de Biélorussie ?

Le gouvernement a construit le mur l’année dernière et a considérablement réduit l’afflux de migrants du Moyen-Orient et d’Afrique à travers cette frontière. La Pologne et les autorités de l’Union européenne considèrent l’afflux comme un effort de l’allié de la Russie, la Biélorussie, pour générer des troubles en Pologne et dans d’autres pays européens.

La Pologne a également renforcé ses troupes militaires le long de cette frontière en raison de l’hostilité de la Biélorussie.

Les autres questions du référendum seraient de refuser d’accepter des migrants dans le cadre d’un programme de l’UE, de refuser la privatisation des entreprises publiques et d’accepter que l’âge de la retraite soit relevé.

Le référendum est considéré comme un élément majeur de la campagne électorale du parti au pouvoir visant à discréditer l’opposition et à rallier les électeurs autour de la politique du gouvernement actuel. Les observateurs disent que le fait qu’elle se tiendrait en même temps que les élections pourrait influencer les décisions des électeurs.

Les législateurs doivent décider cette semaine si le référendum aura lieu, mais le parti au pouvoir détient un contrôle étroit de la chambre basse décisionnelle.

Les critiques notent que le référendum n’est pas obligatoire et suggèrent que les électeurs peuvent l’ignorer. L’opposition appelle au boycott.