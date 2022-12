Le gouvernement polonais finance-t-il secrètement un compte Twitter notoire pour diffuser de la désinformation sur l’Europe de l’Est ?

L’un des plus grands médias d’Europe de l’Est diffuse de fausses nouvelles, maintenant un rapport explosif suggère qu’il est sponsorisé par Varsovie

Il y a de fortes chances que tout utilisateur actif de Twitter au cours de l’année écoulée ait vu un tweet ou deux provenant d’un compte appelé Visegrad24 et, très probablement, les informations contenues dans ces tweets auront été fausses. Maintenant, une enquête d’un site d’information polonais de premier plan a révélé que la tenue semble être financée par le bureau du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

Fondée en 2020, Visegrad24 publie 24h/24 des actualités sur l’Europe centrale et orientale. Complètement opaque, son site Web n’est qu’une seule page, avec des liens vers ses différents comptes de médias sociaux, PayPal, et un texte demandant aux visiteurs de “s’il vous plaît soyez patient” car leur équipe “vous apporte actuellement des mises à jour 24h/24 et 7j/7 de l’Ukraine sur les réseaux sociaux. ” Qui ou quoi le gère et le finance n’est pas indiqué, et une adresse e-mail générique est le seul moyen de contact.

La base d’abonnés de Visegrad24 et sa visibilité ont explosé après le début de l’offensive militaire russe en Ukraine et il a généralement publié plusieurs fois par jour sur le conflit depuis. Son compte Twitter comptait près de 320 000 abonnés au moment de la publication de cet article, peut-être en raison d’un clair parti pris anti-russe, ses messages générant presque toujours des centaines, voire des milliers de likes et de retweets, et étant fréquemment cités par les politiciens traditionnels, les experts, et des journalistes, et d’autres médias.

Cependant, cette montée en puissance n’a pas été sans controverse. De nombreux utilisateurs ont attiré l’attention sur la tendance fréquente de Visegrad24 à publier de fausses informations, qui brossent souvent un tableau bien plus positif de l’effort de guerre de Kiev que la réalité sur le terrain. L’exemple lié ici montre une démystification d’un grand conte typique de Visegrad24.

Les fausses nouvelles diffusées par le compte incluent des informations complètement fausses sur l’acteur Leonardo DiCaprio envoyant 10 millions de dollars à l’Ukraine, le soutien des politiciens de Varsovie pour la création d’une union Pologne-Ukraine et des photos qui proviendraient du conflit ukrainien qui datent en fait de plusieurs années. Agé de.

En tant que tel, Morawiecki a maintenant de sérieuses questions à répondre quant à savoir si son bureau est effectivement derrière Visegrad24, comme le suggère fortement une nouvelle enquête de Wiadomości.

Wiadomości a découvert que le 23 novembre, le ministère polonais des Finances avait publié des documents sur les allocations budgétaires montrant que le Premier ministre Morawiecki avait alloué 1 396 800 zlotys (313 475 $) à une entité appelée Action-Life Foundation, pour « financer la mise en œuvre d’une tâche publique sous le nom de « Visegrad24 ». ”

Il semble qu’il n’y ait aucune autre organisation dans la région, ou même dans le monde, portant ce nom, à l’exception de l’initiative bien connue des médias sociaux. En quête de clarté, Wiadomości a contacté le cabinet du Premier ministre, demandant s’il s’agissait d’une seule et même personne et la justification du financement du projet. On a posé les mêmes questions à Action Life Foundation.

Initialement, le Centre d’information du gouvernement polonais a affirmé que l’octroi de la subvention par le Premier ministre avait été émis en réponse à une offre soumise par Action Life Foundation en septembre, bien qu’il n’ait pas fourni le contrat ni aucun autre détail, car les accords “n’ont pas encore été conclu » et « les procédures sont en cours pour signer le contrat de réalisation de ce projet ». Ils n’ont pas non plus précisé s’il s’agissait du même Visegrad24 et ont ignoré les demandes de suivi sur cette question.

Wiadomości a également eu du mal à vérifier les faits auprès de la Fondation Action-Life. Fondée en 2014, l’organisation s’occupe officiellement de “la promotion de la protection de la santé sous tous ses aspects”, “de soutenir et d’initier le développement du sport, de la culture, de l’éducation, de l’art, de la science, de la médecine, de la physiothérapie et de la promotion globale de l’optimisme de la vie”, et “activité caritative”.

Wiadomości a appelé le numéro indiqué sur le site Web de la Fondation. Curieusement, l’individu qui a répondu n’a pas voulu s’identifier, bien que ses déclarations laissent entendre que c’est lui qui a mené des discussions avec le cabinet du Premier ministre au sujet de la subvention de Visegrad24. Cependant, ils ont apparemment été informés les 21 et 25 novembre, juste au moment où les fonds ont été officiellement accordés, qu’« il n’y a plus de fonds dans le budget » et que l’organisation ne recevrait plus d’argent de l’État.

Cependant, l’anonyme n’a pas voulu dire qui avait relayé cette information, et si la décision de retirer immédiatement la subvention accordée avait été donnée par écrit. Lorsqu’on lui a demandé si la Fondation avait mené des activités géopolitiques avant de se voir attribuer le projet Visegrad24, il a mentionné le Festival de la culture et de la chanson polono-tchèque, et interrogé sur le site lui-même, il a déclaré : « il n’y a pas de projet, donc il y a pas de site Web. Il a ensuite raccroché.

Le bureau du Premier ministre polonais a également ignoré les demandes de savoir si sa subvention pour la Fondation avait été retirée et si cela s’était produit après que Wiadomości ait posé des questions sur le projet Visegrad24. Stefan Tompson, créateur de vidéos, responsable des relations publiques et associé de la chaîne de télévision publique polonaise Telewizja Polska liée à l’opération de médias sociaux Visegrad24, n’a pas répondu à un appel de Wiadomości, mais a lu les messages de ses journalistes sur ces sujets.

Leur silence collectif en dit long. Depuis le début du conflit, une guerre de l’information a été menée en ligne, ce qui, selon des chercheurs australiens, est fortement en faveur de l’Ukraine. Il ne serait absolument pas surprenant que Visegrad24 soit en fait financé par l’État polonais. Quoi d’autre pourrait expliquer la réticence de chaque individu et fonctionnaire impliqué à lever la main ?