Le gouvernement philippin s’engage à enquêter sur la crise énergétique des aéroports le jour du Nouvel An

(CNN) — Le gouvernement philippin a annoncé qu’il lancerait une enquête officielle sur ce qui a conduit à une grave panne dans le plus grand aéroport du pays le jour du Nouvel An, qui a perturbé des centaines de vols et laissé des milliers de voyageurs bloqués.

Des problèmes techniques ont été détectés à l’aéroport international Ninoy Aquino (MNL) le matin du 1er janvier. L’aéroport sert de porte d’entrée principale pour les voyageurs entrant et sortant des Philippines.

L’Autorité de l’aviation civile des Philippines (CAAP) a déclaré que la panne de courant avait affecté le système central de contrôle du trafic aérien. Bien qu’il y ait eu une alimentation de secours, elle n’a pas fourni suffisamment d’énergie pour restaurer le système, ont déclaré des responsables.

La puissance est finalement revenue, mais pas avant d’affecter près de 300 vols au total. Des photos et des vidéos prises à l’aéroport montraient des milliers de voyageurs frustrés et fatigués campant aux comptoirs d’enregistrement et aux billetteries des compagnies aériennes et attendant autour des écrans d’arrivée des vols pour des mises à jour avec leurs bagages en remorque.

Que se passe-t-il ensuite

“Il doit y avoir de la transparence et de la responsabilité de la CAAP”, a déclaré la sénatrice Grace Poe dans un communiqué. Poe, qui préside le comité des services publics du gouvernement, a précédemment exprimé sa déception face à l’incident.

“Nous allons donc procéder à une audition dans le cadre de la fonction de contrôle du Sénat pour déterminer qui est responsable et ce que nous devons faire pour éviter que le dysfonctionnement ne se reproduise”, a-t-elle ajouté. “Nous leur demanderons (CAAP) de soumettre un rapport complet sur ce qui a causé le supposé problème et la panne de courant.”

L’enquête officielle commencera après “le rétablissement des opérations aériennes normales”, a conclu le sénateur.

Les perturbations de vol à grande échelle surviennent au milieu d’une période de voyage de fin d’année chargée aux Philippines, qui voit un grand nombre de touristes étrangers ainsi que des citoyens étrangers voler dans le pays depuis l’étranger pour marquer Noël et le Nouvel An, certaines des vacances les plus importantes du pays. célébrations.

Les opérations auraient repris dimanche après-midi, mais les retards de vol se seraient poursuivis mardi pour une deuxième journée consécutive, selon les vérifications de CNN Philippines.

Les passagers ont été informés par les compagnies aériennes de “s’attendre à plus de retards” car de nouveaux vols devaient remplacer ceux qui avaient été annulés le jour de l’An. “C’est une conséquence des opérations de récupération”, a déclaré Cielo Villaluna, porte-parole de la compagnie nationale Philippine Airlines.

“Un certain pourcentage des passagers ont re-réservé leurs vols vers les prochains vols disponibles.”

“J’espère qu’ils comprennent que nous effectuons nos opérations de vol de récupération.”

En haut : les passagers consultent l’horaire des vols à l’aéroport de MNL. Photo via Getty Images.