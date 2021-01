Le gouvernement central de l’Inde envisagerait une réduction des droits et taxes actuellement perçus sur les équipements et accessoires Internet tels que les routeurs Wi-Fi et les modems Internet dans le prochain budget de l’Union 2021, selon un responsable du gouvernement en connaissance de cause. Comme mentionné, le gouvernement envisage cette étape dans le but d’aider à rendre l’équipement Internet à domicile encore plus abordable pour tous. En outre, le gouvernement cherchera à inciter les opérateurs de télécommunications à rendre les plans Internet encore plus abordables pour les masses, ce qui à son tour pourrait aider davantage de petites entreprises et de professionnels indépendants à continuer à travailler à domicile, a déclaré le responsable.

Cette décision pourrait être destinée à attirer davantage d’entreprises dans l’écosystème du travail à domicile, ce qui est rendu nécessaire par la période de pandémie de coronavirus en cours. Alors qu’avant cela, la plupart des professionnels en activité étaient habitués à utiliser l’infrastructure Internet d’entreprise sur les lieux de travail, le travail à domicile a nécessité la présence de services Internet robustes à domicile. Cela nécessite en outre un modem Internet fiable, un routeur Wi-Fi adéquat et une vitesse Internet et une disponibilité des données suffisantes. Cela a obligé les opérateurs de télécommunications à rendre le travail à partir de plans à domicile avec des quotas de données élevés disponibles pour les utilisateurs personnels, et avec son prochain budget, le gouvernement chercherait à permettre aux opérateurs et aux fabricants d’équipements de rendre tous les produits encore plus abordables.

L’Inde est déjà l’un des marchés Internet les plus abordables au monde, avec des coûts de données aussi bas que 3 Rs par gigaoctet. Bien que cela ait été un atout majeur pour les utilisateurs, la décision du gouvernement à venir, selon la rumeur, cherchera probablement à apporter les avantages d’un Internet abordable à encore plus de domaines dans les entreprises en Inde. Par exemple, un grand nombre de petites entreprises localisées peuvent bénéficier de manière significative si les services Internet sont rendus encore plus abordables et reprennent donc le travail de manière décentralisée. Cependant, on ne sait pas encore clairement quel serait l’impact de la réduction des droits dans ce secteur sur l’accessibilité globale des routeurs et des modems en Inde.