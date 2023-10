Le gouvernement peut « bien faire les choses » en matière d’IA

Heureusement, les décideurs politiques peuvent renforcer les capacités publiques que les Américains préfèrent majoritairement. En effet, ils ne sont pas obligés de repartir de zéro. Des titans de l’industrie comme Eric Schmidt, ancien PDG de Google ont déclaré que « personne au sein du gouvernement ne peut faire les choses correctement » en ce qui concerne l’IA, un point de vue emblématique d’un large scepticisme quant à la capacité du gouvernement à s’engager dans les nouvelles technologies. Mais là sont, en fait, beaucoup de ces personnes. Des programmes comprenant le Service numérique américainle 18F de l’Administration des Services Généraux et Centres d’excellence en IAet le Boursiers présidentiels en innovation sont tous bien connus des initiés, remplis de technologues possédant une expertise dans tous les domaines, de l’acquisition d’informatique à la création de sites Web en passant par la réflexion sur l’apprentissage automatique, les algorithmes et l’intelligence artificielle.

Les décideurs politiques peuvent s’appuyer sur cette capacité existante, mais ils doivent résoudre deux problèmes : le fait qu’il y ait trop peu d’experts en IA au sein du gouvernement et qu’ils ne coordonnent pas toujours efficacement leur travail.

Selon des informations publiques, ces bureaux n’emploient collectivement qu’environ 400 personnes – un nombre infime étant donné que l’IA pourrait potentiellement s’appliquer à un large éventail de programmes publics et de priorités d’application, de l’amélioration des prestations des anciens combattants à la découverte de la fraude Medicare. En tant que comité consultatif de l’Initiative nationale sur l’IA a écrit dans un rapport de mai 2023, les bureaux existants « ne peuvent pas fournir les talents à l’échelle nécessaire aux agences du gouvernement américain pour garantir la compétitivité et la fiabilité de l’IA américaine ». Pire encore, certains de ces bureaux ne recevez même pas de crédits réguliers du Congrès. Au lieu de cela, ils dépendent d’un financement occasionnel ou doivent facturer leurs services aux agences – ce qui rend naturellement plus difficile pour les agences de tirer parti de leur expertise.

En même temps, des rapports ont suggéré que un manque de coordination entre les équipes informatiques du gouvernement Cela signifie que les agences reçoivent des conseils dupliqués ou contradictoires sur les questions technologiques et que des initiatives majeures, comme la mise en œuvre de la loi sur l’expérience numérique intégrée du 21e siècle, ont été entravées. La coordination est également essentielle car l’IA n’est pas toujours la bonne solution technologique pour résoudre un problème politique, même si c’est le mot à la mode du moment.

Alors, que peuvent faire les décideurs politiques ? D’abord, le président devrait créer un service américain d’intelligence artificielle. L’USAIS serait un ensemble d’experts en technologie qui pourraient être envoyés en équipes dans différentes agences pour les aider à améliorer les programmes utilisant des systèmes d’IA. Il serait similaire au US Digital Service, l’agence de « réparation » composée d’experts en technologie qualifiés que l’administration Obama a créée après l’échec du site Web de l’Affordable Care Act, et il pourrait être hébergé au sein de l’USDS ou à côté de celui-ci.

Le Congrès a également un rôle à jouer pour relever le défi de la coordination. Le Congrès devrait envisager la création d’une administration américaine de la technologie. L’USTA regrouperait les différents services gouvernementaux informatiques, numériques et technologiques sous un seul directeur, qui serait nommé par le président et confirmé par le Sénat. Cela donnerait à l’USTA une plus grande visibilité, et le Congrès devrait également lui accorder un budget plus important que celui dont bénéficient les bureaux actuels. Cette approche améliorerait la coordination, faciliterait le recrutement dans ce secteur hautement compétitif et permettrait une surveillance et une responsabilité plus efficaces du Congrès.

Les décideurs politiques ont la possibilité d’aider le gouvernement des États-Unis à rester à la pointe de la technologie de l’IA – et de le faire d’une manière qui à la fois améliore les services publics et soit plus responsable et plus efficace. Ils devraient agir maintenant pour fournir la capacité publique en matière d’IA que les Américains souhaitent et méritent.