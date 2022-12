Le gouvernement péruvien rouvre les rails vers le Machu Picchu en état d’urgence avec des touristes américains bloqués

Selon des informations, des centaines de touristes bloqués au Pérou près du Machu Picchu pourraient bientôt quitter le pays après que le principal chemin de fer de la région ait commencé des opérations limitées après avoir été fermé en raison de troubles politiques.

L’ambassade des États-Unis au Pérou a publié samedi après-midi un communiqué de presse indiquant que le gouvernement péruvien avait repris un service ferroviaire limité pour aider les voyageurs à quitter le village d’Aguas Calientes/Machu Picchu.

Les trains partiraient ensuite vers un “point désigné sur la voie ferrée”, où les passagers seraient alors responsables de descendre et de parcourir le reste du chemin jusqu’à Cusco dans d’autres véhicules.

LES TOURISTES AMÉRICAINS BLOQUÉS PRÈS DE MACHU PICCHU, POURRAIENT NE PAS ÊTRE À LA MAISON À NOËL ALORS QUE LES PROTESTATIONS GRIP PÉROU

Dimanche, l’ambassade des États-Unis a déclaré que les vols au départ de l’aéroport de Cusco (CUZ) partaient à un volume normal, bien que toute personne se rendant à l’aéroport ait été avisée de ne pas le faire à moins d’avoir confirmé que les vols devaient partir à l’heure.

D’autres aéroports dans des régions comme Ayacucho (AYP), Arequipa (AQP), Juliaca (JUL) et Andahuaylas (ANS) resteront fermés, a indiqué l’ambassade des États-Unis, bien qu’Arequipa devrait rouvrir lundi.

Parmi les touristes américains piégés sur la montagne se trouvaient deux policiers de Chicago, un couple enceinte d’Acworth, en Géorgie, et un capitaine des pompiers de Miami-Dade, qui ont rapporté au Local 10 News de Floride qu’il y avait environ 200 citoyens américains en ville. Des milliers d’autres n’ont pas pu voyager à travers le pays en raison des manifestations.

PERU BOOTS PRÉSIDENT POUR TENTATIVE DE DISSOLUTION DU CONGRÈS, NOUVEAU LEADER ASSERMENTÉ

Le 7 décembre, le président péruvien Pedro Castillo a dissous le Congrès du pays, appelant à de nouvelles élections avant de renouveler les efforts pour le destituer. Castillo a créé un nouveau gouvernement d’urgence et a déclaré qu’il modifierait la direction de la police, de la cour constitutionnelle et de la justice.

Les efforts pour éliminer Castillo étaient enracinés dans des allégations de corruption, avec six enquêtes ouvertes contre le président.

Castillo a été remplacé par son ancienne vice-présidente, Dina Boluarte, car les actions du président étaient considérées comme un effort du Congrès pour préserver le pouvoir.

Mais la nomination de Boluarte était impopulaire parce qu’elle était inconnue du peuple alors que Castillo était considérée comme l’une des personnes.

LE PRÉSIDENT DU PÉROU DISSOUT LE CONGRÈS AVANT LE 3ÈME ESSAI DE RETRAIT

Alors que les manifestations commençaient à éclater à travers le Pérou, Boluarte a dépêché les autorités pour les réprimer, bien que cela n’ait fait qu’empirer les choses. Des violences ont éclaté et au moins sept personnes sont mortes jeudi soir, et 50 personnes ont été blessées.

Un juge a ordonné à Castillo d’être détenu jusqu’à 18 mois pendant que les procureurs constituaient un dossier contre lui.

Vendredi, Boluarte a déclaré l’état d’urgence pour contrôler les troubles, envoyant des militaires aux manifestations et faisant plus de 22 morts, a rapporté le New York Times.

L’état d’urgence de 30 jours signifie que les droits de réunion et la liberté de mouvement sont suspendus et qu’un couvre-feu nocturne est en place dans de nombreuses grandes villes péruviennes.

Environ 5 000 touristes étaient bloqués dans la ville de Cusco alors qu’ils attendaient le redémarrage des vols, a déclaré le maire de Machu Picchu à l’agence de presse AFP.

Depuis 2016, le Pérou est en proie à des crises politiques, les congrès et les présidents essayant de s’éliminer à tour de rôle.