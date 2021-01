Par Umar Farooq

ISLAMABAD (Reuters) – Le Pakistan a annoncé un nouveau système de paiement numérique instantané géré par le gouvernement dans le but de stimuler l’inclusion financière et les revenus du gouvernement dans le pays où seule une fraction des transactions économiques se déroule dans les livres.

Le nouveau système, appelé «Raast» ou «voie directe», sera déployé en trois phases, culminant au début de 2022, ont annoncé lundi des responsables de la Banque d’État du Pakistan.

Développé grâce à une collaboration pluriannuelle entre la Banque d’État du Pakistan et la Fondation Bill & Melinda Gates, avec le soutien de la Banque mondiale, de la Grande-Bretagne et des Nations Unies, l’un des objectifs de Raast est de stimuler la participation des femmes dans l’économie formelle.

Plusieurs systèmes de transfert d’espèces numériques du secteur privé ne nécessitant pas de compte bancaire, tels que Jazzcash exploité par la société de télécommunications Jazz et Easypaisa exploité par la société de télécommunications Telenor Pakistan, sont déjà disponibles au Pakistan, mais Raast serait le premier à relier des entités gouvernementales et institutions financières.

«J’espère que dans les années à venir, nous regarderons en arrière et considérerons ce nouveau bien public numérique comme une contribution importante à notre objectif commun de donner à tous les outils dont ils ont besoin pour sortir de la pauvreté», a déclaré Bill Gates dans un communiqué. à l’annonce de lundi.

Les commerçants, entreprises, particuliers, fintechs et entités gouvernementales pourront envoyer et recevoir des paiements en temps quasi réel via Internet, les téléphones mobiles et les agents. Les paiements du gouvernement, y compris les salaires et les pensions, seront également effectués par l’intermédiaire de Raast, ainsi que les paiements pour les programmes de soutien financier à l’échelle nationale, tels que le programme de soutien du revenu de Benazir et le programme Ehsaas Emergency Cash.

La capacité du Pakistan à freiner les transactions financières illégales, y compris le financement de groupes militants et extrémistes, a fait l’objet d’un examen attentif de la part de la surveillance financière internationale, le Groupe d’action financière (GAFI).

Le Premier ministre Imran Khan, dont le gouvernement a pris des mesures pour automatiser la collecte des taxes sur les transactions et resserré les règles bancaires, a déclaré que l’abandon d’une économie de trésorerie et la lutte contre la corruption étaient les principales motivations de Raast.

« Le Pakistan perçoit le moins d’impôts au monde », a déclaré Khan. « Nous ne pouvons pas construire d’infrastructures, nous ne pouvons pas travailler sur le développement humain, ni éduquer les enfants, ni améliorer les hôpitaux. »

