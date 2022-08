Le gouvernement Ortega du Nicaragua arrête l’évêque catholique Rolando Álvarez

Commentez cette histoire Commentaire

Vendredi à l’aube, la police fédérale a pris d’assaut le domicile d’un évêque catholique dans le nord du Nicaragua et a arrêté l’un des critiques les plus en vue du président Daniel Ortega alors que le gouvernement se rapprochait de plus en plus de la réduction au silence de toute dissidence dans ce pays d’Amérique centrale. Les autorités ont placé l’évêque, le révérend Rolando Álvarez, en résidence surveillée au domicile de ses parents à Managua, la capitale. Cinq prêtres et deux séminaristes qui l’accompagnaient dans sa résidence de Matagalpa ont été enfermés à El Chipote, la tristement célèbre prison où plus de 100 opposants au président ont été incarcérés.

Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que l’évêque avait « persisté dans ses activités déstabilisatrices et provocatrices ». Il n’a pas précisé ni précisé les accusations juridiques auxquelles le dirigeant catholique était confronté. Il y a deux semaines, la police a encerclé sa résidence, affirmant qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument parrainé des groupes antigouvernementaux violents, une accusation qu’il nie. La porte-parole du gouvernement, Rosa Murillo – épouse et vice-présidente d’Ortega – n’a pas répondu à un message sollicitant des commentaires.

Espions, harcèlement, menaces de mort : l’Église catholique au Nicaragua se dit prise pour cible par le gouvernement

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement d’Ortega a emprisonné presque tous ses opposants les plus connus, dont sept politiciens qui devaient briguer la présidence en novembre dernier. Son gouvernement a également fermé des centaines de groupes de la société civile, ainsi que des universités et des médias, dans l’une des vagues de répression les plus intenses de l’hémisphère.

Il s’est engagé dans une querelle de plus en plus amère avec les chefs religieux du pays majoritairement catholique, fermant huit stations de radio catholiques et expulsant l’ambassadeur du Vatican, le révérend Waldemar Sommertag. Les autorités ont également expulsé 18 religieuses des Missionnaires de la Charité, fondées par Mère Teresa, qui aidaient à gérer des refuges et des orphelinats.

Les relations entre Ortega et l’église se sont détériorées après que le gouvernement a réprimé les manifestations nationales en 2018, provoquant des batailles de rue qui ont fait plus de 360 ​​​​morts, selon des groupes de défense des droits humains. Lorsque les évêques catholiques ont appelé à la justice, le gouvernement Ortega les a accusés de fomenter un coup d’État. Plusieurs prêtres et un éminent évêque, Silvio Báez de Managua, se sont exilés.

Álvarez, 55 ans, a récemment été le critique catholique le plus influent du gouvernement, s’exprimant dans des interviews à la radio et dans les journaux sur ce qu’il a condamné comme étant le comportement autoritaire d’Ortega. Après son arrestation, l’archidiocèse de Managua a déclaré que sa condition physique s’était détériorée mais “son courage et son esprit sont forts”.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, est “très préoccupé par la fermeture sévère de l’espace démocratique et civique au Nicaragua et par les récentes actions contre les organisations de la société civile, y compris celles de l’Église catholique”, a déclaré vendredi un porte-parole adjoint aux journalistes, après l’arrestation de l’évêque. Il a appelé le gouvernement nicaraguayen à garantir “les libertés d’association, de pensée, de conscience et de religion, et à libérer toutes les personnes détenues arbitrairement”.

Le Nicaragua retire le statut juridique des universités dans le cadre d’une nouvelle répression contre la dissidence

Les détracteurs du gouvernement ont déclaré que la détention d’Álvarez était stupéfiante, même selon les normes d’un pays dont la démocratie s’était ratatinée.

“Avec un cœur peiné et indigné, je condamne l’enlèvement nocturne de Monseigneur Álvarez”, a tweeté Báez, qui vit aux États-Unis. “Une fois de plus, la dictature a dépassé même son propre mal et son esprit diabolique.”

Le pape François n’a pas commenté publiquement la détention de l’évêque ou toute autre mesure récente du gouvernement contre l’Église catholique, au grand désarroi de certains militants latino-américains des droits de l’homme. Observateur permanent du Vatican auprès de l’Organisation des États américains, Monseigneur Juan Antonio Cruz Serrano, a exprimé sa préoccupation ce mois-ci sur les développements et a appelé au dialogue.

Ortega, 76 ans, a aidé à diriger la révolution marxiste sandiniste qui a triomphé en 1979, renversant la dictature de Somoza soutenue par les États-Unis. Il a dirigé le gouvernement jusqu’en 1990, puis est revenu au pouvoir en 2007. L’année dernière, il a remporté une élection après avoir éliminé toute opposition possible. Les organisations de défense des droits de l’homme affirment que son gouvernement a détenu plus de 160 prisonniers politiques.

Les Nations Unies estiment que plus de 120 000 Nicaraguayens ont fui le pays depuis 2018, le plus grand exode depuis la guerre civile des années 1980.

Álvarez lui-même a quitté le pays pendant la guerre civile pour s’installer au Guatemala, où il a étudié pour la prêtrise. En 2011, il a été nommé évêque de Matagalpa, l’une des régions les moins développées du Nicaragua. En 2015, il a mené de grandes manifestations contre les projets du gouvernement d’autoriser l’exploitation minière dans une région du nord du pays, accusant de polluer les eaux souterraines. Le gouvernement a reculé.