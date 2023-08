Le gouvernement n’obligera pas les magasins à accepter de l’argent liquide, confirme Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak n’obligera pas les commerçants à offrir aux clients la possibilité de payer en espèces, a-t-il confirmé mercredi.

Le Premier ministre a déclaré qu’il n’était pas « approprié » que le gouvernement « impose aux individus la manière dont ils doivent faire des affaires ».

Mais M. Sunak a insisté sur le fait que les ministres s’engagent à garantir que les gens aient eux-mêmes accès à l’argent liquide.

Il a souligné les lois qu’il a présentées en tant que chancelier, qui ont maintenant été adoptées, garantissant que les gens ne se trouvent pas à plus de cinq kilomètres de l’accès à de l’argent gratuit.

La Financial Conduct Authority (FCA) a reçu le pouvoir d’imposer des amendes ou de contraindre les banques à offrir de l’argent gratuitement aux particuliers.

Interrogé par GB News pour savoir si les gens devraient avoir le droit légal d’accéder à de l’argent liquide, M. Sunak a déclaré : « Je comprends à quel point c’est important.

« Bien sûr, nous sommes en transition, utilisons davantage de monnaie électronique et faisons davantage de choses en ligne.

« Mais l’argent liquide est important pour les gens, en particulier dans les communautés rurales comme celle que je représente. »

Mais pressé de savoir si les clients des magasins devraient avoir le droit légal de payer en espèces, le Premier ministre a déclaré que « c’est une autre chose que le gouvernement commence à imposer aux entreprises individuelles ».

«Je ne pense pas que ce soit approprié. Mais ce que nous pouvons faire, c’est réglementer le secteur des services financiers afin que les gens aient eux-mêmes accès à l’argent liquide », a déclaré M. Sunak.

Le ministre municipal, Andrew Griffith, a déclaré ce mois-ci que « les liquidités ont un rôle important et continu à jouer ».

« C’est pourquoi nous prenons des mesures pour protéger l’accès aux espèces dans la loi et précisons que cela signifie des retraits sans frais et la disponibilité de moyens de paiement en espèces à une distance raisonnable », a-t-il ajouté.

M. Griffith a déclaré : « Les gens ne devraient pas avoir à marcher pendant des heures pour retirer une pièce de dix dollars afin d’insérer la carte d’anniversaire de quelqu’un – et les entreprises ne devraient pas non plus avoir à parcourir de grandes distances pour déposer leurs recettes.

« Ce sont des mesures qui profitent à tous ceux qui utilisent des espèces, mais particulièrement à ceux qui vivent dans les zones rurales, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. »