Le gouvernement nie toute responsabilité dans les turbulences du marché alors que la livre s’effondre

Le gouvernement a tenté de nier la responsabilité des difficultés financières de la Grande-Bretagne, affirmant que toutes les grandes économies souffrent à la suite de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine.

Liz Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng ont été largement accusés d’avoir effrayé les investisseurs par leurs projets de réduction d’impôt pour les hauts revenus et d’augmentation des emprunts de l’État.

Après que M. Kwarteng a présenté son mini-budget vendredi, la livre a plongé, atteignant un plus bas historique face au dollar lundi.

Au milieu d’une telle tourmente, la Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir mercredi, déclarant qu’elle achèterait temporairement des obligations d’État à 30 ans, qui ont atteint un sommet en 20 ans.

La banque a déclaré que cette décision avait été prise pour éviter “un risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni”, à la suite d’avertissements selon lesquels le marché des gilts était sur le point de devenir “non négociable”.

Le secrétaire financier Andrew Griffith a félicité la banque pour ce qu’il a qualifié d’intervention « opportune » sur les marchés.

Cependant, le ministre a refusé d’admettre que les plans financiers de croissance du chancelier avaient causé la crise économique britannique.

Le député conservateur a déclaré que l’invasion de l’Ukraine par M. Poutine avait entraîné une flambée des coûts de l’énergie et causé des difficultés d’approvisionnement.

« Cela a un impact sur toutes les grandes économies. Dans toutes les grandes économies, vous voyez également les taux d’intérêt augmenter. Toutes les grandes économies sont confrontées exactement à ces mêmes problèmes », a-t-il affirmé.

D’autres députés conservateurs se sont prononcés avec véhémence contre les actions du gouvernement, l’accusant de mettre leur parti et la Grande-Bretagne en danger.

Un membre du cabinet a même prédit que Mme Truss pourrait être expulsée du n ° 10 après seulement un mois de mandat si elle ne licencie pas M. Kwarteng.

“Liz a un choix assez rapide à faire : soit elle tire sur son chancelier et change de cap, soit elle pourrait perdre son poste de Premier ministre d’ici un mois”, ont-ils déclaré.

Nick Timothy, chef de cabinet de l’ancienne première ministre Theresa May, a décrit le mini-budget comme un désastre “imprudent et idéologique”, qui menace “les économies et les moyens de subsistance des gens ordinaires”.

“La droite libertaire s’est emparée du gouvernement et a poursuivi un plan contre lequel elle avait été mise en garde”, a-t-il ajouté.

Dans une rare intervention, le Fonds monétaire international (FMI) a également réprimandé le gouvernement britannique pour sa politique.

“Compte tenu des pressions inflationnistes élevées dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, nous ne recommandons pas de programmes budgétaires importants et non ciblés à ce stade, car il est important que la politique budgétaire ne fonctionne pas à contre-courant de la politique monétaire”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Mardi soir.

Le prêteur mondial a ajouté que les plans énoncés dans le mini-budget augmenteraient probablement les inégalités en Grande-Bretagne.