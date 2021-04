Le gouvernement de Boris Johnson a nié que sa nouvelle suite médiatique de 2,6 millions de livres sterling équivaut à un «gaspillage d’argent» après avoir abandonné son plan de conférences de presse à la Maison Blanche.

La dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, a affirmé que le Premier ministre et son équipe «avaient peur» face à un contrôle régulier – les accusant de «gaspiller des millions de livres d’argent des contribuables» dans le studio.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a nié qu’il s’agissait d’un gaspillage, insistant sur le fait que l’installation serait toujours utilisée par les ministres pour faire des annonces gouvernementales. « Il s’agissait simplement de construire un centre de presse moderne », a-t-il déclaré mercredi à LBC.

«Il ne sera pas seulement utilisé par ce gouvernement, il sera utilisé par les futurs gouvernements, il est très similaire à ce que de nombreux gouvernements à travers le monde ont. Ce n’est donc pas un gaspillage d’argent dans ce sens – c’est juste un service de presse normal pour le gouvernement. »

La chef des médias de M. Johnson, Allegra Stratton – embauchée en partie pour diriger les briefings télévisés prévus – a révélé qu’elle deviendrait plutôt la porte-parole du sommet sur le climat Cop26 de cette année à Glasgow.

«Je suis ravi de commencer ce nouveau rôle. La conférence Cop26 sur le climat est une occasion unique de créer un monde plus propre et plus vert. »

Les conférences de presse télévisées prévues devaient commencer en octobre dernier, devant être animées par Mme Stratton trois fois par semaine. La nécessité de séances d’information régulières sur la crise de Covid a poussé le plan en 2021.

Cependant, le nouveau directeur des communications du No 10, Jack Doyle, aurait eu des doutes sur la sagesse de l’idée.

Downing Street a maintenant décidé que « rien de bon ne pouvait venir » des briefings, craignant de créer des clips négatifs pour les médias sociaux sur des questions difficiles, a déclaré un responsable du gouvernement. Politico.

Certains commentateurs ont suggéré la question délicate à laquelle M. Johnson a été confronté mardi, posée par Le Huffington PostPaul Waugh, de l’histoire de Jennifer Arcuri, a montré pourquoi le n ° 10 tenait à éviter les briefings télévisés réguliers.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait agi avec «honnêteté et intégrité» dans ses relations avec Mme Arcuri, le Premier ministre a répondu «oui», avant de passer rapidement à la question suivante.