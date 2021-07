Le gouvernement nie la protestation Blue Origin de Bezos contre le contrat HLS de la NASA

Le Government Accountability Office des États-Unis a démenti vendredi les protestations de sociétés affiliées à Jeff Bezos selon lesquelles la NASA avait attribué à tort un contrat lucratif d’atterrisseur lunaire d’astronaute uniquement à SpaceX d’Elon Musk.

Les plaintes ont été déposées par Blue Origin de Jeff Bezos et Dynetics, filiale de Leidos.

« La NASA n’a pas enfreint la loi ou la réglementation sur les marchés publics lorsqu’elle a décidé de n’attribuer qu’une seule attribution … Patton a écrit dans un communiqué.

La décision du GAO soutient l’annonce surprise de l’agence spatiale en avril selon laquelle la NASA a attribué à SpaceX un contrat d’une valeur d’environ 2,9 milliards de dollars. SpaceX était en concurrence avec Blue Origin et Dynetics pour ce qui devait être deux contrats, avant que la NASA n’attribue un seul contrat en raison d’une allocation plus faible que prévu pour le programme du Congrès.

la NASA, en une déclaration, a déclaré que la décision du GAO permettra à l’agence « d’établir un calendrier pour le premier atterrissage en équipage sur la Lune depuis plus de 50 ans ».

« Dès que possible, la NASA fournira une mise à jour sur la voie à suivre pour Artemis, le système d’atterrissage humain et le retour de l’humanité sur la Lune. Nous continuerons à travailler avec l’administration Biden et le Congrès pour assurer le financement d’une approche robuste et durable pour le retour de la nation sur la Lune dans le cadre d’un effort de collaboration avec des partenaires commerciaux américains », a déclaré l’agence spatiale américaine.

Un porte-parole de Blue Origin a déclaré à CNBC que la société pensait toujours « qu’il y avait des problèmes fondamentaux avec la décision de la NASA, mais le GAO n’a pas été en mesure de les résoudre en raison de sa compétence limitée ».

« Nous continuerons à plaider pour deux fournisseurs immédiats car nous pensons que c’est la bonne solution », a déclaré Blue Origin. « Le programme Human Landing System doit avoir de la concurrence maintenant plutôt que plus tard – c’est la meilleure solution pour la NASA et la meilleure solution pour notre pays. »

SpaceX et Dynetics n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC. Musk, pour sa part, a pesé sur la décision du GAO avec un seul emoji de bras flexible dans un tweet.