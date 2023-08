Le gouvernement nicaraguayen interdit l’ordre des Jésuites et confisque tous les biens

MEXICO — Le gouvernement du Nicaragua a déclaré mercredi illégal l’ordre religieux jésuite et a ordonné la confiscation de tous ses biens.

Cette décision intervient une semaine après que le gouvernement du président Daniel Ortega a confisqué l’Université jésuite d’Amérique centrale au Nicaragua, arguant qu’elle était un « centre de terrorisme ».

L’ordonnance de confiscation publiée mercredi affirmait que l’ordonnance catholique romaine n’avait pas respecté les déclarations fiscales.

Il s’agit de la dernière d’une série d’actions de plus en plus autoritaires du gouvernement nicaraguayen contre l’Église catholique et les personnalités de l’opposition. L’ordre des Jésuites, connu sous le nom de Compagnie de Jésus, a condamné ces mesures.

L’Université d’Amérique centrale au Nicaragua a été le théâtre des manifestations de 2018 contre le régime d’Ortega.

Après l’annonce de la semaine dernière, la Compagnie de Jésus d’Amérique centrale a déclaré dans un communiqué qu’« il s’agit d’une politique gouvernementale qui viole systématiquement les droits de l’homme et qui semble viser à consolider un État totalitaire ».

Depuis décembre 2021, au moins 26 universités nicaraguayennes ont été fermées et leurs actifs saisis sur ordre du gouvernement Ortega selon une procédure similaire. Sept d’entre eux étaient des institutions étrangères.

En avril, le Vatican a fermé son ambassade au Nicaragua après que le gouvernement du pays a proposé de suspendre les relations diplomatiques.

Deux congrégations de religieuses, dont celles de l’ordre des Missionnaires de la Charité fondée par Mère Teresa, ont été expulsées du Nicaragua l’année dernière.

Les expulsions, fermetures et confiscations n’ont pas seulement visé l’église. Le Nicaragua a interdit ou fermé plus de 3 000 groupes civiques et organisations non gouvernementales.

En mai, le gouvernement a ordonné la fermeture de la Croix-Rouge nicaraguayenne, l’accusant d’« atteintes à la paix et à la stabilité » lors des manifestations antigouvernementales de 2018. La Croix-Rouge locale affirme qu’elle a simplement aidé à soigner les manifestants blessés lors des manifestations.

En juin, le gouvernement a confisqué les propriétés appartenant à 222 opposants contraints à l’exil en février après avoir été emprisonnés par le régime d’Ortega.

Parmi les personnes extraites de prison et forcées à bord d’un vol à destination des États-Unis le 9 février figuraient sept candidats à la présidentielle interdits de se présenter aux élections de 2021, des avocats, des militants des droits de l’homme, des journalistes et d’anciens membres de la guérilla sandiniste.

Des milliers de personnes ont fui vers l’exil depuis que les forces de sécurité nicaraguayennes ont violemment réprimé les manifestations antigouvernementales de masse en 2018. Ortega affirme que les manifestations étaient une tentative de coup d’État avec le soutien étranger, visant à le renverser.