Le gouvernement nicaraguayen ferme 6 stations de radio religieuses

MEXICO CITY – Les autorités nicaraguayennes ont ordonné lundi la fermeture de six stations de radio appartenant à l’Église catholique romaine et en ont encerclé une avec la police anti-émeute, ont déclaré des responsables de l’église.

L’évêque a été l’un des critiques les plus virulents du président nicaraguayen Daniel Ortega dans l’église. Il a appelé à la libération de prisonniers, dont un certain nombre de dirigeants de l’opposition politique, et plus tôt cette année, il a entamé une grève de la faim pour protester contre ce qu’il a qualifié de « persécution policière » à son encontre.