Le gouvernement nicaraguayen arrête la leader de l’opposition Cristiana Chamorro

Chamorro, 67 ans, descendant de l’une des familles politiques les plus célèbres du Nicaragua, a été accusé de gestion abusive et de blanchiment d’argent, selon un communiqué publié par les autorités judiciaires. La police a fouillé sa résidence à Managua pendant plusieurs heures et l’a placée en résidence surveillée, selon son frère Carlos, un journaliste bien connu.