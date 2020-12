Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est revenu sur sa position sur les plages en disant aux résidents qu’ils devraient se rendre pour leur santé mentale sept mois après avoir fermé les côtes du comté d’Orange en citant des images « inquiétantes » de surpeuplement.

Newsom a tweeté jeudi quelques activités recommandées aux Californiens pour qu’ils puissent profiter en toute sécurité au milieu de la pandémie avec « aller à la plage » en tête de sa liste, car il a déclaré aux résidents que « la santé mentale est la santé physique ».

Cela s’est produit le même jour, la chirurgienne générale de Californie, la D Nadine Burke Harris, a mis en garde contre l’augmentation des taux de violence domestique, de dépression et de toxicomanie alors que les gens luttent pour trouver des moyens de faire face à la pandémie.

Les cas, les décès et les hospitalisations augmentent avec l’État jeudi enregistrant son jour le plus meurtrier depuis que le virus a atterri sur le sol américain.

La Californie détient le record du plus grand nombre d’infections parmi les 50 États américains, après avoir repris la tête du Texas cette semaine.

Newsom a exhorté les Californiens à « aller à la plage » et à explorer « votre quartier et la beauté de CA » jeudi dans un message sur Twitter.

«La santé mentale est la santé physique. Rester actif et connecté en ce moment est si important », a-t-il tweeté.

«Sortez en toute sécurité avec votre foyer. Explorez votre quartier et la beauté de CA! ‘

Il a partagé des activités recommandées, notamment: aller à la plage, emmener vos enfants à une aire de jeux, faire une randonnée ou promener votre chien.

«Nous pouvons surmonter cela», a-t-il ajouté.

Cependant, plusieurs de ses activités recommandées sont les mêmes que celles contre lesquelles il s’était précédemment insulté pendant la pandémie.

En avril, Newsom a ordonné à toutes les plages du comté d’Orange de fermer après que des images « inquiétantes » aient montré des masses de résidents afflués vers le sable ignorant l’ordre de rester à la maison de l’État.

Il a déclaré que la « fermeture dure » des plages du comté était nécessaire pour aplatir la courbe après que la flambée des températures ait poussé le public à profiter du soleil.

Les photos montraient des masses d’amateurs de soleil se rassemblant sur les plages profitant de la canicule.

À l’époque, on s’attendait à ce que le gouverneur ferme toutes les plages et tous les parcs d’État de la Californie, après la fuite d’un mémo de l’administration de Newsom à la California Police Chiefs Association.

Mais il a semblé changer de cap en fermant uniquement les plages nationales et locales du comté d’Orange.

Les responsables locaux ont critiqué les plans en affirmant que les espaces ouverts sont essentiels pour la santé et le bien-être du public – le même argument dont Newsom semble être venu à présent.

De même, Newsom a montré un revirement spectaculaire de l’importance des terrains de jeux pour enfants.

Les terrains de jeux extérieurs ont d’abord été contraints de fermer en vertu de son ordre régional de rester à la maison émis la semaine dernière.

Mais la nouvelle a déclenché une réaction violente de la part des parents et des législateurs, qui ont fait valoir qu’ils étaient essentiels, en particulier pour les familles des zones urbaines.

Huntington Beach dans le comté d’Orange en avril juste avant que Newsom n’ordonne la fermeture de toutes les plages du comté d’Orange

Les responsables californiens ont discrètement mis à jour l’ordre de rester à la maison mercredi en ajoutant des terrains de jeux à la liste des sites essentiels qui peuvent rester ouverts « pour faciliter la santé et le bien-être personnels physiquement éloignés grâce à des exercices en plein air » et Newsom a activement encouragé les gens à les visiter le lendemain.

L’accent mis par Newsom sur les implications de la pandémie sur la santé mentale survient le même jour que le chirurgien général de l’État a également mis en garde contre le bilan mental des résidents.

Burke Harris a mis en garde contre une recrudescence des problèmes de santé mentale, de la toxicomanie et de la violence domestique provoquée par le stress lié à la pandémie.

Elle a exhorté les gens à faire de l’exercice, à bien manger et à se faire soigner mentalement.

« Ce que nous constatons, c’est une augmentation des taux de choses comme la violence entre partenaires intimes ou des taux accrus de problèmes de santé mentale tels que la dépression et l’anxiété, ainsi que des taux accrus de toxicomanie », a-t-elle déclaré dans une interview avec KCRA3 jeudi.

«Mon bureau vient de publier un rapport sur l’impact du stress sur la santé et sur ce que nous pouvons faire pour aider à atténuer les effets du stress toxique.

« Certaines des choses recommandées sont des choses comme faire de l’exercice régulièrement, se nourrir, certainement chercher des soins de santé mentale si cela est nécessaire et pour le moment, c’est certainement une bonne recommandation pour tous ceux qui en ressentent le besoin. »

Les enfants sont également confrontés à un stress accru en raison de la pandémie, a déclaré Burke Harris, et elle a conseillé aux parents de « mettre nos propres masques à oxygène » afin de pouvoir également soutenir leurs enfants.

«La clé la plus importante pour les enfants à l’heure actuelle est que nous savons que, si le stress peut affecter à la fois notre santé mentale et physique, des relations et des environnements sûrs, stables et stimulants, guérissent les enfants», a-t-elle déclaré.

La docteure Nadine Burke Harris, chirurgienne générale californienne, a mis en garde contre l’augmentation des taux de violence domestique, de dépression et de toxicomanie alors que les gens luttent pour trouver des moyens de faire face à la pandémie

«Et pour que nous puissions faire cela, je reviens vers nous en réduisant notre propre niveau de stress. Donc, pour nous, parents et tuteurs, nous devons mettre nos propres masques à oxygène pour nous aider à être là pour nos enfants.

Les problèmes de santé mentale, en particulier chez les jeunes adultes, ont augmenté pendant la pandémie, selon une recherche du CDC.

Fin juin, 40% des adultes américains ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

Le chirurgien général a pris la parole alors que le Grand Sacramento plongeait dans un ordre de rester à la maison jeudi soir après que la capacité des soins intensifs soit tombée en dessous de 15% dans la région.

Elle a déclaré à KCRA3 que la restriction était nécessaire pour « sauver des vies » et s’assurer qu’il y avait suffisamment de lits pour les patients COVID et non COVID.

«C’est vraiment pour sauver des vies», dit-elle. « Nous reconnaissons que nous devons avoir cette capacité pour nous assurer que non seulement pour nos patients atteints de COVID-19, mais si quelqu’un d’entre nous devait avoir un accident de voiture ou avoir une crise cardiaque, il y aurait un lit disponible pour notre ami ou un être cher qui serait dans cette situation.

Elle a averti: « À l’heure actuelle, nous constatons un nombre record de cas de COVID-19 dans tout l’État.

« Donc, manger au restaurant ou aller dans un salon de manucure est tout simplement beaucoup plus dangereux maintenant qu’il ne l’était il y a quelques mois simplement parce qu’il y a maintenant tellement plus de personnes dans notre population qui ont le COVID-19 et beaucoup de gens peuvent même pas sachez qu’ils l’ont encore.

Jeudi, la Californie a enregistré son jour le plus meurtrier depuis le début de la pandémie, avec 220 personnes décédées du virus.

Cela a dépassé le record précédent de 219 le 31 juillet et a marqué une augmentation de 1,1% la veille.

Un nombre impressionnant de 12 477 patients sont actuellement hospitalisés dans tout l’État, soit une augmentation de 512 patients en une seule journée.

De ce nombre, 2 170 étaient aux soins intensifs, soit 83 de plus que la veille.

Les hôpitaux californiens commencent à fléchir sous la pression avec seulement 1 487 lits de soins intensifs désormais disponibles dans l’État de près de 40 millions d’habitants.

Le taux de positivité sur 14 jours de l’État a augmenté de 2,9% en seulement deux semaines, atteignant 9% jeudi, et 29 677 autres cas ont été signalés.

Les inquiétudes grandissent quant au fait que le pire reste à venir étant donné le retard dans les cas de conversion en hospitalisations et en décès et alors que le pays attend que la poussée post-Thanksgiving frappe.

À la mi-juillet, avant que l’État n’atteigne son précédent record de décès de 219 le 31 juillet, les cas quotidiens étaient d’environ 13000. Les affaires représentent maintenant le double de ce montant.

Jeudi dernier, Newsom a publié une nouvelle ordonnance de séjour à domicile pour les régions de Californie où moins de 15% des lits des unités de soins intensifs sont disponibles.

Le nouvel ordre divise l’État en cinq régions: le nord de la Californie, la vallée de San Joaquin, le Grand Sacramento, le sud de la Californie et la région de la baie.

Lorsqu’une région dépasse 85 pour cent de sa capacité de lits en USI étant pleine, l’État ordonnera aux régions touchées de fermer les salons de coiffure et les salons de coiffure, limitera les magasins de détail à 20 pour cent de la capacité et autorisera les restaurants à offrir des plats à emporter et la livraison pendant au moins trois semaines. .

La Bay Area s’est plongée dans un verrouillage avant d’atteindre le seuil vendredi.

Depuis lors, la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie ont franchi le seuil, suivis du Grand Sacramento jeudi.