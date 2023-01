Le gouvernement Netanyahu subit une défaite juridique alors qu’un tribunal israélien interdit au ministre de servir

JERUSALEM, Israël – La Cour suprême israélienne a disqualifié mercredi un important membre de la coalition du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de la fonction de ministre. Dans une décision 10 contre 1, le tribunal a déclaré que la nomination d’Aryeh Deri au poste de ministre dans le nouveau gouvernement de coalition était “extrêmement déraisonnable”.

Deri est le chef du parti Shas, un parti religieux majoritairement composé de juifs séfarades. Shas a le deuxième plus grand nombre de sièges dans le gouvernement de coalition de Netanyahu avec 11, et s’ils devaient quitter le gouvernement, les Israéliens devraient probablement retourner aux urnes.

Deri est actuellement ministre de la Santé et des Affaires intérieures et divisera plus tard son mandat et deviendra le tout-puissant ministre des Finances dans la seconde moitié du gouvernement Netanyahu. Il est également vice-Premier ministre.

BENJAMIN NETANYAHU RETOURNE AU POUVOIR EN ISRAËL ALORS QUE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT EST ASSERMENTÉ

En 2000, Deri a purgé 22 mois de prison pour avoir accepté des pots-de-vin. En janvier 2022, il a démissionné du Parlement israélien à la suite d’un accord de plaidoyer sur différentes accusations de fraude. L’accord a été critiqué par de nombreux membres du public israélien, affirmant qu’il laissait Deri partir trop facilement et ouvrait la voie à son retour rapide à la politique malgré les crimes présumés et sa promesse de se retirer de la politique.

C’est maintenant à Netanyahu de décider s’il doit honorer la décision du tribunal et le démettre de ses fonctions ou conserver sa nomination.

Il y a deux semaines, dans sa réponse aux pétitions déposées contre le service de Deri, Netanyahu a déclaré qu'”il n’y a aucun moyen d’apporter la stabilité gouvernementale sans sa nomination”, qualifiant Deri de “point d’ancrage de l’expérience, de la sagesse et de la responsabilité”. Netanyahu aurait rendu visite à Deri mercredi après-midi pour discuter de la question.

Le parti de Deri a publié une déclaration accusant le tribunal d’avoir rejeté les 400 000 électeurs de Shas : “Aujourd’hui, le tribunal a effectivement jugé que les élections n’avaient aucun sens. La décision du tribunal est politique et entachée d’extrême déraison.

Les partis de la coalition de Netanyahu ont publié une déclaration commune peu après le verdict, le qualifiant de “choquant et douloureux”.

L’ADMINISTRATION DE BIDEN S’EST ENGAGÉE POUR LA ‘SOLUTION À DEUX ÉTATS’ APRÈS LA NOMINATION DE NETANYAHU

Le communiqué note : « Au-delà de la grave injustice personnelle causée au ministre Deri lui-même, le verdict est une énorme injustice pour plus de deux millions de citoyens, la majorité du peuple, qui ont voté en faveur d’un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu dans lequel Aryeh Deri jouent un rôle central et significatif. »

Il a poursuivi : “Nous agirons de toutes les manières légales à notre disposition et sans délai pour corriger l’injustice et les graves dommages causés à la décision démocratique et à la souveraineté du peuple”.

Le ministre israélien des Affaires sociales, Yaakov Margi du Shas, a prévenu mercredi sur Kan Radio que si le tribunal disqualifiait Deri, Netanyahu « comprendrait qu’il n’y aura pas de gouvernement. Nous avons dit qu’il n’y avait aucune raison pour qu’Aryeh Deri ne soit pas ministre en Israël .”

La décision pourrait mettre en péril la nouvelle coalition de Netanyahu car elle a raccourci le calendrier de la crise constitutionnelle imminente d’Israël et a potentiellement plongé sa coalition dans le chaos. Certains de ses partenaires de coalition l’ont déjà appelé à ignorer la décision.

L’ENVOYÉ DE L’ONU REMERCIE LE GROUPE TERRORISTE DU HEZBOLLAH ET S’ATTEND À LA RÉPRESSION DES RESPONSABLES ISRAÉLIENNES : “EST-CE QUE CELA EST RÉEL ?”

Le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël et les autres pétitionnaires en appel ont salué la décision du tribunal et ont appelé Netanyahu à respecter la décision et à renvoyer Deri.

“C’est une victoire significative dans le maintien de l’état de droit et un succès pour l’ensemble du public israélien”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

La décision du tribunal intervient alors que le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, a présenté son plan de réforme du système judiciaire israélien qui limiterait le pouvoir de contrôle judiciaire de la législation du tribunal, permettant à la Knesset de légiférer à nouveau si le tribunal les invalide, et de donner au gouvernement le total contrôle des nominations judiciaires.

Au cours des deux dernières semaines, des dizaines de milliers d’Israéliens sont descendus dans les rues de Tel-Aviv et de Jérusalem pour protester contre le nouveau gouvernement de Netanyahu et le projet de refonte du système judiciaire. Une autre manifestation de masse est prévue samedi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’agence de presse TPS a rapporté que le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a exigé que Netanyahu suive la décision du tribunal et laisse Deri partir, en disant : « Si Aryeh Deri n’est pas renvoyé, le gouvernement israélien enfreint la loi. Un gouvernement qui ne respecte pas la loi est un gouvernement illégal.”

Ce n’est pas la première fois que le tribunal oblige un Premier ministre israélien à licencier l’un des membres de sa coalition. En 1993, il a appelé feu le Premier ministre Yitzhak Rabin à destituer le même Aryeh Deri suite à sa première inculpation.

Yonat Friling est un producteur senior de Fox News au Moyen-Orient. Vous pouvez la suivre sur @FrilingYonat