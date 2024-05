Le gouvernement Netanyahu accusé d’avoir « lamentablement échoué » – médias — RT World News

Les partis d’opposition israéliens ont de nouveau déposé des motions pour un vote de censure contre le cabinet du Premier ministre

Les partis d’opposition israéliens ont renouvelé leurs efforts pour organiser un vote de censure parlementaire contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, alors que la pression monte sur la gestion par le gouvernement de la guerre à Gaza, selon le Times of Israel.

Lundi, premier jour de la nouvelle session législative du Parlement, le parti travailliste de gauche a déposé sa demande de vote – affirmant que le gouvernement « n’assure pas la sécurité requise pour les citoyens d’Israël, ni la sécurité personnelle ni la sécurité nationale ».

Le parti a accusé le cabinet de Netanyahu de ne pas avoir aidé les résidents déplacés de leurs foyers dans le nord et le sud du pays et d’être « incapable de ramener chez eux les 128 otages du Hamas ».

« Il s’agit d’un gouvernement motivé par des considérations politiques, qui a violé le contrat fondamental entre les dirigeants et ses citoyens. Chaque jour où il reste au pouvoir constitue un danger pour l’État d’Israël. » conclut la lettre.

Plus tard lundi, les travaillistes – ainsi que les partis d’opposition Yesh Atid et Hadash-Ta’al – ont également soumis des motions de censure contre le gouvernement de Netanyahu, qui ont toutes été rejetées à la Knesset après avoir échoué à obtenir la majorité nécessaire. Des tentatives similaires pour évincer Netanyahu ont été avancées par les partis d’opposition en janvier et mars.

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a déclaré que « avec ce gouvernement, nous ne gagnerons pas la guerre » et a accusé les membres du parti au pouvoir, le Likoud, d’ignorer les propres citoyens du pays.

« J'ai lu la lettre que les membres du Likoud sont en train de signer contre le décret de La Haye visant à déposer un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Apportez-le, nous le signerons. Ce sera à la fois un document de coalition et d'opposition », » dit Lapid.















« Mais où est la lettre de tous les membres du Likoud disant que nous n’aurons de repos que lorsque toutes les personnes enlevées rentreront chez elles ? Où est la lettre de tous les membres du Likoud qui disent que nous ramènerons les habitants du nord d’ici le premier septembre ? » a déclaré le chef de l’opposition, cité par le Times of Israel.

Le regain de pression intérieure sur Netanyahu est intervenu alors que le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a annoncé lundi qu’il cherchait à obtenir des mandats d’arrêt contre le Premier ministre et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre présumés contre des civils palestiniens à Gaza.

Depuis l’attaque du Hamas sur les territoires israéliens du 7 octobre 2023, qui a fait plus de 1 200 morts et 250 autres prises en otages, la réponse de l’État juif a fait plus de 35 000 morts et près de 80 000 blessés, suite à des frappes aériennes incessantes et à une offensive terrestre à Gaza. .