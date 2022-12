Le gouvernement néo-zélandais tente de saisir la tutelle du bébé après que les parents ont demandé du sang non vacciné pour la chirurgie

Le service de santé du gouvernement néo-zélandais a demandé à retirer la tutelle d’un bébé de 4 mois à ses parents après qu’ils aient exigé que son opération vitale ne puisse se dérouler qu’avec du sang ne contenant pas le vaccin COVID-19.

Health New Zealand, également connu sous le nom de Te Whatu Ora, a déposé une demande auprès du tribunal lundi auprès de la Haute Cour d’Auckland pour transférer la tutelle en vertu de la loi sur la garde des enfants afin que le bébé puisse être opéré, selon des documents judiciaires rapportés par le Héraut néo-zélandais.

Les parents du bébé ont récemment expliqué leur position lors d’une interview avec Liz Gunn, une animatrice néo-zélandaise qui a fait part de ses inquiétudes quant à la sécurité des vaccins COVID-19.

Expliquant comment leur fils a une sténose valvulaire pulmonaire sévère et a besoin d’une intervention chirurgicale “presque immédiatement”, les parents ont déclaré qu’ils étaient “extrêmement préoccupés par le sang [the doctors] vont utiliser.”

“Nous ne voulons pas de sang contaminé par la vaccination”, a déclaré le père. “C’est la fin de l’accord, nous sommes d’accord avec tout ce que ces médecins veulent faire.”

Les parents ont soutenu que plus de 20 personnes non vaccinées étaient disposées à donner du sang pour l’opération de leur fils, mais cela n’avait pas été approuvé par le New Zealand Blood Service (NZBS) du gouvernement, selon le New Zealand Herald.

Puisqu’ils essaient d’obtenir des soins médicaux qu’ils pensent être meilleurs que ce que l’État offre, l’avocate des parents, Sue Grey, a fait valoir mercredi devant le tribunal que leur cas était différent de la plupart des cas de tutelle dans lesquels les parents refusent les soins médicaux nécessaires, selon le Gardien.

“Parce qu’ils qualifient mes clients de théoriciens du complot, [their position] est que tout ce que disent mes clients peut être ignoré”, a déclaré Gray.

Paul White, un avocat de Te Whatu Ora, a déclaré au tribunal que des professionnels de la santé avaient déclaré qu’un enfant souffrant d’une maladie cardiaque aussi grave aurait normalement été traité il y a plusieurs semaines.

Le Dr Mike Shepherd, qui occupe le poste de directeur par intérim de Te Whatu Ora à Auckland, a déclaré dans un communiqué qu’il comprenait à quel point cela peut être inquiétant pour les parents qui ont affaire à un enfant très malade, selon le New Zealand Herald.

“La décision de déposer une demande auprès du tribunal est toujours prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et à la suite de longues conversations avec whānau”, a déclaré Shepherd, en utilisant un mot maori qui signifie “famille élargie”.

“Comme cette affaire est devant les tribunaux, nous ne commenterons pas davantage”, a-t-il ajouté.

Le sang donné n’est pas divisé en fonction du statut vaccinal COVID-19, selon le Site Web du NZBSqui a également affirmé qu’il n’y a aucune preuve que l’utilisation de sang donné par une personne qui a reçu le vaccin COVID-19 présente un risque.

“Il n’y a aucune preuve que la vaccination antérieure affecte la qualité du sang destiné à la transfusion”, a déclaré le NZBS. “Tout vaccin COVID-19 dans le sang est décomposé peu de temps après l’injection. Tout le sang donné est également filtré pendant le traitement, de sorte que toute trace qui peut encore être présente ne présente aucun risque pour les receveurs.”

Le NZBS exige que ceux qui ont reçu certaines versions du vaccin COVID-19 s’abstiennent de donner du sang pendant 28 jours après avoir été vaccinés. Toute personne ayant reçu les vaccins Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca ou Novavax n’est pas soumise à la période d’attente de 28 jours.