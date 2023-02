Le gouvernement néerlandais signale 1 cas de maladie de la vache folle dans une ferme

Une vache décédée récemment dans une ferme néerlandaise a été testée positive pour la maladie de la vache folle, a annoncé mercredi le gouvernement des Pays-Bas, dans un cas rare de la maladie du bétail qui peut provoquer une maladie cérébrale mortelle chez les personnes qui mangent du bœuf avarié.

La ferme où la vache est morte a été bouclée, a déclaré le ministre de l’Agriculture Piet Adema dans une lettre aux législateurs. Il a ajouté que l’animal infecté “n’est pas entré dans la chaîne alimentaire et ne constitue pas un risque pour la sécurité alimentaire”.

Formellement appelée encéphalopathie spongiforme bovine, ou ESB, la maladie s’est déclarée pour la première fois à la fin des années 1980 chez les bovins en Grande-Bretagne. Des centaines de personnes sont tombées malades de l’équivalent humain, un trouble cérébral appelé variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et beaucoup sont décédées. Au fil des ans, 4,5 millions de bovins ont été abattus pour contenir la propagation.

Le nombre de cas d’ESB a chuté après l’introduction d’interdictions sur les aliments contenant de la viande et de la farine d’os provenant de vaches infectées soupçonnées d’être à l’origine de la maladie.

Le dernier cas détecté aux Pays-Bas remonte à 2011.

Des tests sur la vache de 8 ans d’une ferme de la province de Hollande du Sud ont établi que l’animal mort avait une forme naturelle de la maladie appelée ESB atypique, a déclaré le gouvernement plus tard mercredi, et non l’ESB dite classique, qui est causée par des animaux mangeant des aliments contaminés.

Les autorités de sécurité alimentaire mènent une enquête pour retrouver toute progéniture de l’animal mort ainsi que les vaches qui ont mangé le même aliment ou qui ont grandi avec. Ils seront euthanasiés, testés pour l’ESB et détruits, a indiqué le ministère.