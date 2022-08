Le gouvernement néerlandais “préoccupé” par la violence armée américaine après le meurtre d’un soldat

Commentez cette histoire Commentaire

Les autorités néerlandaises sont “très préoccupées” par le niveau de violence armée aux États-Unis, a déclaré mardi le ministre néerlandais de la Défense, à la suite d’un incident survenu le week-end au cours duquel trois forces d’opérations spéciales néerlandaises ont été abattues à Indianapolis et une est décédée des suites de son décès. blessures. La ministre de la Défense, Kajsa Ollongren, a déclaré aux journalistes à Prague, où elle a rencontré ses homologues de l’Union européenne, que la situation de « l’allié le plus important » des Pays-Bas était devenue inquiétante.

Les trois militaires néerlandais appartenaient au Commando Corps, une unité d’élite des opérations spéciales de l’armée royale néerlandaise, et s’étaient rendus aux États-Unis pour s’entraîner dans un camp du sud de l’Indiana. Ils visitaient Indianapolis alors qu’ils n’étaient pas en service et ont été abattus devant leur hôtel du centre-ville vers 3 h 30 samedi.

“Nous organisons de nombreuses formations de nos militaires aux États-Unis et nous ne nous attendons vraiment pas à ce que cela se produise”, a déclaré Ollongren.

La réaction néerlandaise a souligné le fossé entre les réalités de la violence armée aux États-Unis et aux Pays-Bas, deux pays développés et alliés de l’OTAN qui coopèrent sur les questions militaires mais ont des niveaux de décès par arme à feu très différents. Aux Pays-Bas, une telle fusillade de rue serait une anomalie. Aux États-Unis, c’est une autre nuit de week-end.

Le maire d’Indianapolis, Joe Hogsett, a déclaré aux journalistes lundi matin que les commandos auraient pu être abattus lors d’une fusillade en voiture après une dispute dans un bar, selon le Indianapolis Star.

“Je ne connais pas les détails de la façon dont cela s’est produit et de ce qui l’a provoqué”, a déclaré Hogsett. “Le drame, c’est que c’est arrivé. La tragédie est que les gens se sont disputés et ils ont finalement résolu ce différend en sortant une arme à feu et en tirant.

L’un des soldats, identifié par le bureau du coroner du comté de Marion comme étant Simmie Poetsema, 26 ans, est décédé deux nuits plus tard des suites de ses blessures, a annoncé lundi le ministère néerlandais de la Défense dans un communiqué de presse.

Les deux autres commandos ont des blessures qui “ne sont actuellement pas considérées comme mettant leur vie en danger”, a déclaré lundi le département de police d’Indianapolis dans un communiqué. Les autorités néerlandaises ont déclaré que les commandos étaient “conscients et capables de parler”.

La police n’a identifié aucun suspect et n’a rendu public aucun détail de l’enquête. “La publication de certaines informations d’enquête pourrait avoir un impact négatif sur la capacité d’obtenir justice dans cette affaire”, indique le communiqué du ministère.

La famille de Poetsema s’est envolée pour l’Indiana lorsqu’elle a appris la fusillade et était au chevet du soldat dans un hôpital d’Indianapolis lorsqu’il est décédé.

La fusillade et la mort de Poetsema ont envoyé des ondes de choc dans l’armée néerlandaise, selon le major Mark van de Beek, porte-parole de l’armée royale néerlandaise. Les troupes néerlandaises s’entraînent aux États-Unis en raison de l’éventail plus large d’installations, a-t-il déclaré au Washington Post. L’entraînement est en pause pour le moment, a-t-il déclaré.

Les soldats néerlandais s’étaient entraînés au Muscatatuck Urban Training Center, un “centre d’entraînement de premier ordre” à environ 80 miles au sud-est d’Indianapolis, a écrit le sergent-chef Jeff Lowry, porte-parole de la Garde nationale de l’Indiana, dans un e-mail.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, s’est entretenu lundi avec son homologue néerlandais pour lui présenter ses “sincères condoléances”.

“Mes pensées vont à leurs familles et à leurs coéquipiers”, a-t-il écrit sur Twitter après l’appel.

La violence armée aux États-Unis a augmenté ces dernières années. Les achats d’armes à feu ont atteint des niveaux records en 2020 et 2021, avec plus de 43 millions d’armes à feu estimées avoir été achetées au cours de cette période, selon une analyse du Washington Post. Plus de 45 000 décès par arme à feu ont été enregistrés au cours de chacune des deux dernières années, et le taux de décès par arme à feu a atteint son plus haut niveau depuis 1995.

L’ampleur stupéfiante des décès par arme à feu aux États-Unis va bien au-delà des fusillades de masse

Le taux d'”homicides intentionnels” des États-Unis était sept fois supérieur à celui des Pays-Bas en 2020, dernière année pour laquelle les Nations Unies disposent de statistiques sur les deux pays. Le taux de mortalité par violence armée était près de 18 fois plus élevé aux États-Unis qu’aux Pays-Bas en 2019, selon l’Institute for Health Metrics and Evaluation de la faculté de médecine de l’Université de Washington.

En juillet, le gouvernement de l’État contrôlé par les républicains de l’Indiana a supprimé l’exigence selon laquelle les gens doivent avoir un permis pour porter, dissimuler ou transporter légalement une arme de poing dans l’État. Hoggett, le maire démocrate d’Indianapolis, a déclaré qu’il s’efforçait de réduire la violence armée dans la ville, qui a connu une violence record en 2021. Au 22 août, la ville avait enregistré 133 homicides criminels jusqu’à présent cette année, selon le traqueur de l’Indianapolis Star.

Les chiffres représentent une réduction de 17% par rapport à l’année dernière, a souligné Hogsett lundi. “Nous faisons des progrès”, a-t-il déclaré, selon l’Indianapolis Star.

À titre de comparaison, les Pays-Bas ont enregistré 121 victimes de meurtre ou d’homicide involontaire dans tout le pays en 2020, la dernière année pour laquelle le bureau des statistiques du gouvernement a publié des chiffres.

Les lois néerlandaises sur les armes à feu sont beaucoup plus strictes que celles des États-Unis. Il est illégal de posséder ou d’utiliser des armes à feu et d’autres armes aux Pays-Bas sans permis spécial d’armes. Seules les personnes qui ont obtenu une dérogation à l’interdiction – pour le sport, la chasse ou la participation à des reconstitutions historiques, par exemple – peuvent acquérir légalement des armes à feu, après avoir subi des tests psychologiques et des vérifications d’antécédents.