Le gouvernement néerlandais ne fera pas appel de la décision concernant le bombardement illégal du complexe afghan en 2007

Le gouvernement néerlandais a déclaré vendredi qu’il ne fera pas appel d’une décision de justice selon laquelle les forces néerlandaises ont bombardé illégalement un complexe résidentiel en Afghanistan en 2007, tuant une vingtaine de civils, dans une affaire civile intentée par quatre survivants.

Le tribunal de district de La Haye a conclu en novembre que l’attaque de fin de soirée violait le droit international humanitaire. Le tribunal s’est rangé du côté de quatre survivants de l’attaque qui ont poursuivi l’État néerlandais en réparation.

Le ministère de la Défense a fait valoir que les bâtiments étaient utilisés par les combattants talibans lorsque l’armée a frappé l’enceinte fortifiée, connue sous le nom de “quala”, avec des munitions tirées par des hélicoptères d’attaque et des F-16.

Les Néerlandais faisaient partie de la coalition dirigée par les États-Unis en Afghanistan à l’époque et combattaient les talibans dans une bataille pour le contrôle de la vallée de Chora à environ 310 miles au sud-ouest de la capitale, Kaboul.

Cependant, environ 12 heures s’étaient écoulées depuis la dernière fois que les talibans avaient utilisé l’emplacement comme position de tir lorsque le bombardement s’était produit, et les juges ont conclu que l’armée ne disposait pas de suffisamment d’informations pour désigner le complexe comme cible militaire.

Dans une lettre adressée aux législateurs vendredi, la ministre de la Défense, Kajsa Ollongren, a déclaré que 15 ans après l’attaque, le ministère “ne dispose d’aucune information supplémentaire ou supplémentaire pour étayer le fait que le quala était une cible militaire à l’époque”.

« L’État ne fera donc pas appel. L’État se conformera à la décision du tribunal en procédant au versement d’une indemnisation. L’étendue des dommages n’a pas encore été déterminée », a-t-elle écrit.

Liesbeth Zegveld, l’avocate néerlandaise qui a représenté les survivants devant le tribunal, a déclaré qu’elle les avait informés via un intermédiaire en Afghanistan et qu’ils étaient soulagés par la décision du gouvernement.

Ollongren, dans sa lettre au parlement, a déclaré que ses pensées allaient “aux victimes civiles de l’attaque des talibans contre la vallée de Chora et à leurs proches. Et à ceux qui ont perdu la vie en protégeant la population civile lors de la défense de Chora, y compris un Soldat hollandais, ses parents et camarades.”