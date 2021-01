Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, l’un des dirigeants les plus anciens d’Europe, et son cabinet ont démissionné vendredi en raison d’un rapport soulignant l’échec systémique de son gouvernement à protéger des milliers de familles contre des inspecteurs fiscaux trop zélés.

M. Rutte et son cabinet continueront de diriger le gouvernement par intérim, les élections générales étant déjà prévues en mars. Son parti de centre-droit est actuellement en tête dans les sondages. Les autres partis de sa coalition, qui ont également été touchés par le scandale, ne devraient pas appeler à des élections plus tôt en raison de la pandémie.

«Des erreurs ont été commises à tous les niveaux qui ont conduit à une grande injustice pour des milliers de familles», a déclaré M. Rutte lors d’une conférence de presse. «Des innocents ont été criminalisés et leur vie détruite. Ce cabinet a pris l’entière responsabilité. »

M. Rutte a déclaré que le rapport qui a conduit à la chute du cabinet était «dur comme des clous», mais «juste».

M. Rutte a remis sa démission et celle de tout son cabinet après avoir fait du vélo pour voir le roi Willem-Alexander van Oranje. Il remplissait son troisième mandat de Premier ministre et dirigeait les Pays-Bas depuis 2010. Si son parti obtient la plus grande part des voix lors des prochaines élections, il peut remplir un quatrième mandat.