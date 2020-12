Le premier lot de vaccins fabriqués par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech est déjà arrivé aux Pays-Bas, mais ne sera administré que le 8 janvier. Le gouvernement a déclaré qu’il était toujours impliqué dans les préparatifs, y compris la mise en place de systèmes informatiques pour enregistrer toutes les vaccinations. et la formation du personnel.

«En fin de compte, nous visons la couverture vaccinale la plus élevée possible», a déclaré le ministre de la Santé Hugo de Jonge au début du mois. « Nous ne pouvons y parvenir que si les gens ont confiance dans le vaccin et le processus de vaccination. »

Autre mesure frappante de l’impact de la pandémie, le Bureau central des statistiques du gouvernement néerlandais a rapporté mardi que 162 000 personnes sont décédées aux Pays-Bas cette année, 13 000 de plus que ce à quoi on pourrait s’attendre en une année normale. Le pays a enregistré plus de 10 500 décès dus au COVID-19.

Le pays est dans un confinement sévère depuis le 15 décembre, toutes les écoles, bars, restaurants et magasins non essentiels étant fermés depuis au moins cinq semaines et le nombre de personnes autorisées à se rassembler à l’intérieur et à l’extérieur.