Le gouvernement « ne sait pas » si le système de feux de signalisation pandémique de 486 millions de livres sterling a fonctionné, selon les députés

Près d’un demi-milliard de livres ont été dépensés pour mettre en place le système de feux de signalisation du coronavirus pour les voyages internationaux, mais le gouvernement “ne sait pas” si cela a fonctionné, selon les députés.

Les exigences de test et de quarantaine pour les personnes arrivant au Royaume-Uni ont été modifiées 10 fois entre février 2021 et janvier 2022, selon un rapport du Comité des comptes publics (PAC).

En mai 2021, le système de feux de signalisation a été introduit, qui fixe les règles pour les arrivées de chaque pays selon qu’il figure sur la liste rouge, orange ou verte.

Les arrivées des pays de la liste rouge devaient séjourner dans un hôtel de quarantaine pendant au moins 10 jours.

Les compagnies aériennes et les sociétés de vacances ont blâmé les ministres pour la reprise limitée des voyages à l’étranger en raison des règles, de nombreux pays européens imposant moins de restrictions.

Le PAC a affirmé que le gouvernement ne connaît pas l’impact de ses politiques sur la santé.

Les contribuables ont subventionné 329 millions de livres sterling sur le coût total de 757 millions de livres sterling des hôtels de quarantaine, selon le rapport.

Et ce malgré la facture des particuliers qui s’élève à plus de 2 200 £ pour un adulte célibataire.

Seuls 2% des clients en quarantaine à l’hôtel ont été testés positifs.

Le rapport indiquait : « La gestion des voyages transfrontaliers était un élément essentiel des mesures sanitaires introduites par le gouvernement pendant la pandémie.

«Malgré des dépenses d’au moins 486 millions de livres sterling pour la mise en œuvre de son système de feux de circulation pour gérer les voyages pendant la pandémie, le gouvernement n’a pas suivi ses dépenses pour la gestion des voyages transfrontaliers ni fixé d’objectifs clairs, il ne sait donc pas si le système a fonctionné ou si le coût valait la perturbation causée.

Dame Meg Hillier, qui préside le PAC, a déclaré: «L’approche des contrôles aux frontières et de la quarantaine a provoqué une énorme confusion et des perturbations avec 10 changements en un an. Et maintenant, nous pouvons voir qu’il n’est pas clair ce que cela a réalisé.

«Nous pouvons être clairs sur une chose – le coût pour le contribuable de subventionner des hôtels de quarantaine coûteux, et plus de millions d’argent des contribuables dépensés pour des mesures sans plan ni raisonnement apparent et quelques précieux contrôles ou preuves que cela fonctionnait pour protéger la santé publique .

« Nous n’avons pas le temps et ce n’est pas suffisant pour le gouvernement d’intégrer ces échecs dans son enquête publique retardée.

“Il n’apprend pas assez vite les leçons de la pandémie et manque des occasions de réagir rapidement aux futures urgences ou même aux événements actuels comme les nouvelles variantes de Covid ou la propagation du monkeypox.”

Paul Charles, directeur général du cabinet de conseil en voyages The PC Agency, a déclaré: «Les ministères devraient avoir honte de l’approche de sucer et de voir qu’ils ont adoptée concernant les mesures de voyage pendant Covid.

«Les politiques en constante évolution ont non seulement causé d’énormes dommages au secteur du voyage en termes de préjudice financier, mais ont également nui à l’image de UK plc dans le monde.

«Des mesures urgentes doivent être prises pour garantir que les frontières du pays restent ouvertes si une autre variante émerge, et que le gouvernement a mis en place une politique plus positive pour permettre aux compagnies aériennes, aux aéroports et aux autres entreprises de voyage de continuer à fonctionner afin de protéger les emplois et les moyens de subsistance. ”