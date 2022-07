Le gouvernement “ne fonctionne pas” et ne peut pas fournir les services de base, admet Michael Gove

Le haut conservateur Michael Gove a admis que le gouvernement «ne fonctionne tout simplement pas» lorsqu’il s’agit de fournir au public des services de base.

L’ancien ministre du cabinet – limogé par Boris Johnson dans le chaos de la démission du Premier ministre – a souligné les problèmes de délivrance de passeports et de permis de conduire, ainsi que des échecs plus larges en matière de dépenses.

“Je crois qu’il y a certaines fonctions essentielles que l’État doit améliorer, et nous ne les remplissons pas”, a-t-il déclaré mardi au groupe de réflexion Policy Exchange.

M. Gove a déclaré: “Il y a certaines fonctions essentielles – vous donner votre passeport, donner votre permis de conduire – qui ne fonctionnent tout simplement pas pour le moment.”

Il a également souligné des échecs “plus larges” comme les achats de défense et l’investissement dans la recherche et le développement scientifiques, où “nous ne fournissons plus aux gens ni la prestation efficace de services ni la concentration efficace sur ce que l’État devrait faire”.

Cela est venu après que le ministre des opportunités du Brexit, Jacob Rees-Mogg, a semblé blâmer les fonctionnaires qui travaillent toujours à domicile pour les retards continus dans la délivrance des permis de conduire et des passeports aux gens.

M. Rees-Mogg a déclaré: «Ce qui se passe, c’est que trop de gens travaillent encore à domicile. Nous devons ramener les gens au bureau pour faire leur travail. Mais nous pouvons aussi faire plus avec moins de monde.

Les députés ont mis en garde contre le «chaos» au bureau des passeports, ce qui a laissé certaines personnes confrontées à des attentes téléphoniques allant jusqu’à neuf heures, passant 40 appels et manquant également des événements familiaux clés.

Les critiques ont également souligné la paralysie de l’ensemble du gouvernement pendant que le parti conservateur choisit un nouveau chef, car plusieurs projets de loi majeurs ont été suspendus.

Le projet de loi du gouvernement sur les dommages en ligne devrait être retiré du calendrier parlementaire, reporté jusqu’à l’arrivée au pouvoir du prochain Premier ministre à l’automne.

Transport for London n’a pas trouvé de règlement de financement permanent depuis que la pandémie a coupé le tapis sous ses finances, mais les ministres ont accordé cette semaine une nouvelle prolongation temporaire et ont attendu.

Il y a aussi maintenant des points d’interrogation sur le programme de nivellement, alors que les craintes grandissent que les espoirs conservateurs soient prêts à revenir sur l’engagement de M. Johnson d’investir davantage dans le nord et les Midlands.

La secrétaire des communautés fantômes du Labour, Lisa Nandy, a déclaré que le concours pour succéder à M. Johnson au n ° 10 a été le “dernier clou dans le cercueil” de la politique de mise à niveau.

“Je ne pense pas que Rishi aurait jamais engagé beaucoup de financement sans Johnson”, a déclaré un responsable du département de mise à niveau de M. Gove. politique. “Gove allait toujours être un point culminant – la baisse sera désormais massive.”

Pendant ce temps, M. Gove a nié que son soutien à Kemi Badenoch à la direction des conservateurs soit “un complot intelligent” pour diviser le vote potentiel pour Liz Truss et aider à placer Rishi Sunak au n ° 10.

L’ancien secrétaire de mise à niveau a insisté sur le fait qu’il pensait que Mme Badenoch pourrait se qualifier pour les deux derniers, déclarant à l’événement Policy Exchange qu’elle avait “du courage, de la conviction et de la clarté”. Il a dit que certains députés lui ont dit que “les remords des acheteurs” de soutenir d’autres candidats.