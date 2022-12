Le gouvernement ne doit pas céder et interdire ces grèves paralysantes et dangereuses

Contre-attaque

AUJOURD’HUI est le début d’une semaine sans précédent depuis le pire de Winter of Discontent de 1979.

Une grande partie du pays pourrait hausser les épaules à l’idée d’une autre grève des chemins de fer ou des postes.

Sans aucun doute, il y a de bonnes personnes qui travaillent dans les hôpitaux et les chemins de fer attendent simplement de meilleurs salaires Crédit : Getty

C’est encore une autre occasion de travailler à domicile et d’éviter le gel à l’extérieur.

Et qu’importe si mamie ne reçoit pas sa carte de Noël cette année ?

Mais que se passe-t-il si mamie fait une chute cette semaine et a besoin d’une opération urgente ?

Très bientôt, la réalité des infirmières et des ambulanciers en grève s’imposera.

La dirigeante des infirmières, Pat Cullen, semble déjà vaciller sur sa détermination à renoncer à des demandes salariales inabordables allant jusqu’à 19 %.

Les travailleurs ordinaires ne reçoivent rien de tel dans le secteur privé, le gouvernement doit donc rester ferme pour empêcher l’inflation de ronger toutes nos finances.

Sans aucun doute, il y a de bonnes personnes qui travaillent dans les hôpitaux et les chemins de fer qui attendent simplement de meilleurs salaires.

Mais ils sont dirigés par des gens comme Eddie Dempsey, patron du RMT, qui soutient Poutine, qui justifie le trafic de drogue et la fraude aux prestations.

En période de crise nationale, les syndicats ne se comportent pas mieux que les fous de Just Stop Oil.

Le gouvernement ne doit pas céder.

Et devrait interdire au plus vite ces grèves invalidantes et dangereuses.

Déchets réveillés

ALORS QUE les Britanniques ordinaires se battent pour travailler pour payer les factures, un gouvernement qui se retrouve à court d’argent est toujours horriblement heureux de gaspiller des milliards sur des projets éveillés.

Plus de 10 000 emplois liés à l’égalité et à la diversité lui coûtent 557 millions de livres sterling par an seulement.

Incroyablement, 203 millions de livres sterling supplémentaires d’argent du gouvernement ont été donnés à des organisations caritatives qui l’ont dépensé pour lutter contre le plan des migrants illégaux au Rwanda.

À une époque où les budgets des ménages sont serrés, il est déprimant de voir notre argent gaspillé si facilement.

Tout fonctionnaire tenté d’assister à des sessions de percussions africaines devrait plutôt acheter ses propres bongos.

Et dépenser de l’argent public pour le public.

Reste, Gareth

PAS depuis qu’Alf Ramsey a un manager qui a transformé la fortune de l’Angleterre comme Gareth Southgate.

Il doit rester en tant que patron.

Pendant ce temps, Harry Kane est incontestablement un grand anglais de tous les temps et peut-être notre meilleur attaquant de tous les temps.

Personne ne ressentira plus la douleur de l’échec de samedi soir que notre skipper au cœur de lion.

Ensemble, Southgate et Kane, dirigeants d’une équipe d’Angleterre aussi jeune et talentueuse, doivent se dépoussiérer, se relever et continuer.

Car leur heure viendra sûrement à l’Euro en Allemagne en 2024.

Notamment parce qu’il n’y aura pas d’arbitres brésiliens douteux.