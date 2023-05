Le gouvernement n’adoptera pas la politique libérale, avertis que cela pourrait nuire à la liberté de la presse, selon le Premier ministre

Le premier ministre Justin Trudeau affirme que le gouvernement n’adoptera pas une résolution controversée du Parti libéral visant à cibler la désinformation que les critiques dénoncent comme potentiellement dangereuse pour la liberté de la presse au Canada.

Samedi, les membres du Parti libéral ont adopté la résolution politique sur la « lutte contre la désinformation au Canada ». La proposition demandait au gouvernement « d’explorer les options pour tenir les services d’information en ligne responsables de la véracité des documents publiés sur leurs plateformes et de limiter la publication uniquement aux documents dont les sources peuvent être retrouvées ».

Trudeau s’est engagé mardi à ne jamais appliquer la politique.

« Les libéraux, comme tous les Canadiens, ont raison de s’inquiéter de la mésinformation et de la désinformation et de vouloir s’assurer que les Canadiens en sont protégés », a déclaré Trudeau aux journalistes alors qu’il se rendait à une réunion du cabinet. « Cependant, cette politique n’est pas une politique que nous mettrons jamais en œuvre.«

Le commentaire de Trudeau faisait suite à des critiques selon lesquelles la proposition pourrait ouvrir la porte au contrôle du gouvernement sur les médias canadiens ou les forcer à révéler des sources confidentielles. Les membres inscrits du Parti libéral ont adopté la résolution samedi lors du congrès libéral sans aucun débat. Ces membres ont ensuite classé la résolution dixième sur 24 par ordre de priorité.

La résolution n’est pas contraignante, ce qui signifie que le gouvernement avait la possibilité de l’ignorer complètement.

« Nous ne nuirons jamais à la capacité des journalistes à faire le travail professionnel indépendant qu’ils font », a déclaré Trudeau.

Un expert qualifie la proposition de « dangereuse »

L’auteur de la résolution, la libérale de la Colombie-Britannique Catherine Evans, a déclaré que la résolution visait à cibler les publications anonymes en ligne contenant de la désinformation, et non à cibler les « journalistes réputés ». Evans a déclaré que la politique est censée s’appliquer aux plateformes de médias sociaux, aux sites Web qui contiennent de la désinformation et aux personnes qui se disent « journalistes » mais « publient des informations qu’ils n’ont pas vérifiées ».

Le professeur de droit de l’Université d’Ottawa, Michael Geist, a qualifié lundi la proposition de « dangereuse ». Il a déclaré qu’il ne devrait pas appartenir au gouvernement fédéral de décider « qui est un bon journaliste et qui est un mauvais journaliste » et de proposer de nouvelles réglementations pour ceux qui sont considérés comme « pas bons ».

La critique conservatrice du patrimoine, Rachael Thomas, a déclaré que la politique, si elle était adoptée, comparerait le Canada à «des endroits comme la Corée du Nord, la Chine, l’Iran et la Russie». Elle a déclaré que la résolution pourrait conduire à des médias dirigés par l’État et à la censure au Canada.

Trudeau a également visé la société mère de Facebook Meta pour le témoignage d’un représentant de l’entreprise devant un comité parlementaire lundi.

Le représentant de Meta a déclaré que l’entreprise travaillait à bloquer les nouvelles sur Facebook et Instagram des utilisateurs canadiens si le projet de loi C-18, contre lequel les géants de la technologie se sont battus, était adopté. Le projet de loi déposé pour la première fois en juin 2022 obligerait les géants du numérique à négocier des accords qui indemniseraient les entreprises de médias canadiennes, y compris potentiellement la CBC, pour avoir lié ou réaffecté leur contenu en ligne.

La responsable des politiques publiques de Meta Canada, Rachel Curran, a déclaré au comité que c’était une décision commerciale de bloquer les nouvelles si le projet de loi était adopté.

« Nous pensons que les informations ont une réelle valeur sociale. Le problème est qu’elles n’ont pas beaucoup de valeur économique pour Meta. C’est le véritable problème de cette législation », a déclaré Curran. « Donc, si on nous demande d’indemniser les éditeurs de nouvelles pour du matériel qui n’a aucune valeur économique pour nous, c’est là que se situe le problème. »

Trudeau qualifie le journalisme d’« essentiel »

Trudeau a déclaré que le commentaire selon lequel les nouvelles « avaient une valeur sociale, mais pas vraiment une valeur économique » est problématique.

« Cet argument que les géants de l’internet mettent en avant n’est pas seulement erroné, il est dangereux pour notre démocratie, pour notre économie », a déclaré Trudeau.

« Woodward et Berstein n’étaient pas des influenceurs, quelqu’un rapportant les horreurs de Bucha [Ukraine] n’essaie pas d’obtenir des likes sur leur page Facebook.

Trudeau a déclaré qu' »un journalisme rigoureux, stimulant et indépendant est essentiel ».

« Le fait que Facebook continue de dire qu’il ne veut pas payer les journalistes pour le travail qu’ils font montre à quel point ils sont profondément irresponsables et déconnectés de la façon dont nous devons nous assurer que nous protégeons tous nos démocraties », a-t-il déclaré.

Curran a déclaré au comité du patrimoine de la Chambre des communes que la société supprimerait les informations de manière transparente, responsable et prudente.