Le gouvernement n’a que 48 heures pour arrêter les grèves des trains qui détruisent Noël alors qu’il envisage de supprimer les allégements fiscaux pour les syndicats

Il ne reste que 48 heures pour éviter les grèves des trains qui détruisent Noël – alors que les ministres élaborent des plans pour supprimer les allégements fiscaux pour les syndicats.

Le chef de RMT, Mick “the Grinch” Lynch, vise à diriger plus de 40 000 travailleurs dans des débrayages massifs – avant et après Noël.

Les pourparlers pour mettre fin aux grèves paralysantes des trains ce mois-ci sont en cours Crédit : Alamy

Le chef du RMT, Mick ‘the Grinch’ Lynch, vise à diriger plus de 40 000 travailleurs dans des débrayages massifs 1 crédit

Le syndicat des trains TSSA organise également des débrayages dans une action coordonnée paralysante.

Une personne impliquée dans les pourparlers a déclaré : « Nous approchons du jour J ».

Un autre a déclaré: “C’est la dernière chance d’annuler les grèves et de sauver Noël.”

Les pourparlers se déroulent sur le fil comme il a été révélé:

Les réservations de PUB et de restaurants ont diminué de 25 % pendant les jours de grève ;

CERTAINES billetteries entièrement équipées vendent moins de 100 billets tous les trois mois ;

Les avantages d’emploi plaqués OR signifient que le personnel de RMT peut gagner plus de 2 000 £ en cinq jours à Noël;

Le personnel RMT qui ne peut pas travailler sur les voies pour des raisons de santé peut rester à la maison avec son plein salaire pendant deux ans ;

ROYAL Mail prendra la plupart de ses lettres de Noël et livraisons de jouets par la route plutôt que par les trains pour s’assurer que les cadeaux arrivent à temps.

Les syndicats des chemins de fer sont bloqués dans une rangée avec les patrons et les ministres sur les salaires et prévoient de déchirer leurs avantages vieillis en plaqué or.

Ils ont annoncé des débrayages les 13, 14, 16 et 17 décembre.

Les initiés de l’industrie attendent désespérément que les ministres concluent un accord.

L’un d’eux a déclaré: “Les choses vont être foutues si nous ne réglons pas les choses d’ici mardi.”

Tout accord après mardi serait trop tard pour éviter une interruption de service.

Les grèves sont le début d’un hiver de mécontentement alors que les infirmières, le personnel ambulancier, les postiers, le personnel des aéroports et des frontières prévoient tous des débrayages.

Les enseignants des écoles votent également pour l’action.

Alors que la Grande-Bretagne fait face à la plus grande vague de troubles industriels depuis une génération, Rishi Sunak élabore des plans d’urgence pour couper les ailes des patrons syndicaux militants.

Il envisage de supprimer les règles qui signifient que les indemnités de grève – l’argent que les syndicats donnent aux travailleurs pour couvrir les pertes de salaire pendant qu’ils sont sur la ligne de piquetage – ne peuvent pas être imposées.

Le Premier ministre envisage également une modification de la loi pour limiter le pouvoir des syndicats d’appeler à des grèves continues sur six mois avec un seul tour de scrutin.

Un salaire de jour férié généreux à Noël et au Nouvel An signifie que sur cinq jours, un travailleur de train RMT gagnant 44 000 £ par an peut empocher 2 284 £ avant impôts.

Le député conservateur Jonathan Gullis a déclaré: “La réalité est que nous n’avons tout simplement plus l’argent pour payer ces avantages.”

Le RMT affirme que la flambée de l’inflation signifie que les membres ont désespérément besoin d’une augmentation de salaire et avertissent des fermetures de billetteries.

Des sources du Trésor ont déclaré qu’il en coûterait 993 £ à chaque ménage pour payer la facture de toutes les revendications salariales formulées par les syndicats cet hiver.

Il est apparu que des membres des forces armées seront appelés pour aider les hommes dans les ports et pourraient être déployés pour conduire des ambulances pendant les grèves.