Le gouvernement n’a pas d’argent « infini » pour HS2, dit Grant Shapps

Il serait « irresponsable » de la part du gouvernement de continuer à dépenser de l’argent pour HS2 malgré l’inflation des coûts, a déclaré un ministre – au milieu de spéculations selon lesquelles le projet pourrait être réduit.

S’exprimant dimanche matin, Grant Shapps a déclaré que le Trésor ne pouvait pas se permettre d’émettre un « chèque à durée indéterminée » pour la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Londres au nord et ne disposait pas d’argent « infini ».

Ses commentaires interviennent après que deux anciens premiers ministres conservateurs, le tsar des infrastructures du gouvernement, des groupes de puissance du Nord et des maires du Nord et du Sud se soient tous prononcés samedi pour exhorter le gouvernement à s’en tenir au plan.

Mais s’exprimant dimanche, M. Shapps, ancien secrétaire aux Transports qui dirige aujourd’hui le ministère de la Défense, a déclaré que les coûts du projet continuaient d’augmenter et devaient être réévalués.

« L’argent n’est pas infini », a-t-il déclaré. « Toutes ces grandes décisions où les budgets, en particulier dans le cas de HS2, vont inexorablement de plus en plus haut et où vos téléspectateurs doivent payer cette facture, il est tout à fait juste que le gouvernement examine la situation et dise : attendez. une minute, s’agit-il simplement d’une sorte de contrôle illimité ou allons-nous nous assurer que ce projet sera réalisé à un rythme et selon un calendrier qui conviennent réellement au contribuable ?

« Nous prenons ces décisions à long terme au sérieux, mais nous ne pensons pas qu’une somme d’argent, quelle que soit l’ampleur du budget, soit nécessaire de continuer à l’investir. Il y a un moment où vous dites attendez une minute. , faisons juste une pause ici. »

L’indépendant a révélé la semaine dernière que les ministres envisageaient de réduire une partie de la phase 2 du projet dans le nord de l’Angleterre, bien qu’ils y aient déjà dépensé 2,3 milliards de livres sterling. Un tronçon menant à Euston, dans le centre de Londres, est également menacé.

Il est entendu qu’une décision sur l’avenir du projet devrait être prise cette semaine avant la conférence des conservateurs à Manchester.

Il a déclaré à la BBC : « Nous avons vu les coûts s’accélérer considérablement. Bien sûr, l’inflation en fait partie.

« Il existe différentes estimations et je pense que c’est l’une des choses que le gouvernement souhaite vérifier, en particulier en ce qui concerne les coûts, après le tableau inflationniste de la guerre en Ukraine.

« Mais je dois dire qu’il serait irresponsable de simplement dépenser de l’argent, de faire comme si de rien n’était, si la situation budgétaire a changé. »

S’exprimant sur Sky News, M. Shapps, qui était secrétaire aux Transports, a déclaré que Covid et la guerre en Ukraine signifiaient que le projet devait être réévalué.

« Nous ne savions pas qu’il y aurait un coronavirus, un événement qui se produirait tous les 100 ans… nous ne savions pas qu’il y aurait une guerre en Europe… alors bien sûr, si les circonstances changent, il faudra regarder l’ordre des événements. gros argent d’infrastructure que vous dépensez.

« Tout gouvernement qui ne le fait pas, toute opposition qui prétend que vous n’en avez pas besoin n’est pas apte à gouverner ce pays. »

En fait, les propres chiffres du gouvernement montrent que le nombre de passagers ferroviaires a largement retrouvé son niveau proche des niveaux d’avant la pandémie, malgré la réduction des horaires dans de nombreuses régions.

Les chiffres publiés par le DfT montrent que le nombre de passagers sur le réseau se situait entre 93 et ​​102 % des niveaux équivalents d’avant la pandémie sur l’ensemble du mois d’août.

Et le plan ferroviaire intégré du gouvernement, qui confirmait la mise en œuvre du HS2, a été confirmé en novembre 2021 alors que M. Shapps était secrétaire aux transports et M. Sunak était chancelier – après le pic de la pandémie de Covid-19.

Boris Johnson a qualifié ce week-end les mesures d’économies de « désespérées », exhortant le Premier ministre à tenir l’engagement de nivellement par le haut de 2019 sur lequel les conservateurs ont été élus. Il a dit que cela « mutilerait » l’ensemble du projet.

« C’est le comble de la folie d’annoncer tout cela juste avant une conférence du parti à Manchester », a-t-il déclaré. « Il n’est pas étonnant que les universités chinoises enseignent l’annulation constante des infrastructures britanniques comme exemple de ce qui ne va pas avec la démocratie. »

David Cameron a également fait part en privé de ses inquiétudes quant à la possibilité que la ligne ferroviaire à grande vitesse soit fortement modifiée, selon Les temps.

Dans une lettre adressée à M. Sunak, le maire de Londres, Sadiq Khan, a averti qu’il faudrait plus de temps pour relier Birmingham au centre de Londres avec le HS2 que les trains existants si les projets d’arrêt à la gare d’Euston étaient abandonnés.

« L’approche du gouvernement concernant HS2 risque de gaspiller l’énorme opportunité économique qu’elle présente et de la transformer en un gaspillage colossal d’argent public », a déclaré le maire travailliste dans une lettre au Premier ministre.

Cette semaine, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que le gouvernement « étudiait toutes les options », ajoutant : « Nous devons trouver un moyen de réaliser des projets d’infrastructure qui ne coûtent pas des milliards et des milliards de livres aux contribuables. » Le chef du Trésor a déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Le projet HS2 est déjà bien avancé et notre objectif reste de le réaliser. »