Le gouvernement monténégrin rompt ses liens avec l’Église serbe

La question est sensible pour beaucoup dans la petite nation balkanique de 620 000 habitants qui s’est séparée de son voisin beaucoup plus grand, la Serbie, en 2006. L’Église orthodoxe serbe est la plus suivie au Monténégro, mais la nation est divisée sur le rôle dominant de l’Église et les liens du pays. à la Serbie.