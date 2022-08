Le gouvernement monténégrin rompt ses liens avec l’Église serbe

PODGORICA, Monténégro (AP) – Le gouvernement monténégrin est tombé samedi matin lors d’un vote de défiance à la suite d’une rupture sur les relations avec la puissante Église orthodoxe serbe.

Les législateurs ont voté 50 contre 1 pour évincer le gouvernement du Premier ministre Dritan Abazovic quelques semaines seulement après avoir signé un accord réglementant la position de l’église serbe au Monténégro.

La question est sensible pour beaucoup dans la petite nation balkanique de 620 000 habitants qui s’est séparée de son voisin beaucoup plus grand, la Serbie, en 2006. L’Église orthodoxe serbe est la plus suivie au Monténégro, mais la nation est divisée sur le rôle dominant de l’Église et les liens du pays. à la Serbie.

Les critiques ont fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de conclure un accord spécial avec l’église serbe distincte des autres communautés religieuses. Des groupes pro-occidentaux au Monténégro ont également décrit l’accord comme un outil permettant à la Serbie et à la Russie d’accroître leur influence au Monténégro au milieu de la guerre en Ukraine.

Abazovic a défendu l’accord comme le moyen de mettre de côté le différend de longue date de l’église sur sa propriété et d’autres droits au Monténégro, et de se concentrer sur d’autres questions importantes.

Il n’était pas immédiatement clair si la chute du gouvernement conduirait à des élections législatives anticipées ou si les partis tenteraient de former une nouvelle coalition au pouvoir.

Les querelles politiques au Monténégro ont bloqué les progrès vers l’intégration dans l’Union européenne. En 2017, le Monténégro a défié son ancien allié la Russie de devenir membre de l’OTAN.

Predrag Milic, Associated Press