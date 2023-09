Le gouvernement Modi expulse un diplomate canadien après que Trudeau a déclaré que l’Inde était impliquée dans le meurtre d’un sikh

L’Inde a expulsé mardi un haut diplomate canadien et accusé le Canada de s’ingérer dans ses affaires intérieures, intensifiant ainsi la confrontation entre les deux pays suite à des accusations selon lesquelles le gouvernement indien aurait pu être impliqué dans le meurtre d’un militant sikh.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré plus tard que le Canada ne cherchait pas à intensifier les tensions, mais a demandé à l’Inde de prendre au sérieux le meurtre de Hardeep Singh Nijjar après que l’Inde a qualifié d’absurdes les accusations selon lesquelles le gouvernement indien aurait pu être impliqué.

« L’Inde et le gouvernement indien doivent prendre cette question avec le plus grand sérieux », a déclaré Trudeau. « Nous faisons cela. Nous ne cherchons pas à provoquer ou à aggraver la situation. Nous exposons simplement les faits tels que nous les comprenons et nous voulons travailler avec le gouvernement indien pour tout clarifier et garantir que les processus appropriés sont en place.

Trudeau a déclaré lundi que son gouvernement enquêtait sur les allégations selon lesquelles l’Inde serait liée à l’assassinat de Niijar.

« C’est un soupir de soulagement pour la famille et la communauté sikh ici car dès le premier jour, nous avions en quelque sorte l’idée et la connaissance que si quelque chose lui arrivait, le gouvernement indien serait impliqué », a déclaré le fils de Niijar, Baraj Singh Nijjar.

« Ce n’était qu’une question de temps avant que la vérité éclate. Il apparaît enfin aux yeux du public que le gouvernement indien est impliqué dans cette affaire. Il s’agit d’une affaire d’ingérence étrangère très grave.»

Niijar, 45 ans, a été abattu en Colombie-Britannique en juin et le Canada a expulsé un haut diplomate indien. L’Inde a rejeté ces allégations, les qualifiant d’« absurdes ».

Les expulsions en duel exacerbent les tensions entre le Canada et l’Inde. Trudeau a eu des rencontres glaciales avec le premier ministre Narendra Modi lors de la réunion du Groupe des 20 à New Delhi, et quelques jours plus tard, le Canada a annulé une mission commerciale en Inde prévue pour l’automne.

Le mouvement visant à établir une patrie sikh indépendante, connue sous le nom de Khalistan, est une cible du gouvernement indien depuis les années 1980, lorsqu’une insurrection sikh a éclaté et a duré plus d’une décennie. Il a été réprimé par une répression au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, dont d’éminents dirigeants sikhs.

Nijjar était recherché par les autorités indiennes, qui l’accusaient depuis des années de liens avec le terrorisme et lui offraient une récompense en espèces pour toute information conduisant à son arrestation. Nijjar a nié tout lien avec le terrorisme et travaillait avec une organisation connue sous le nom de Sikhs For Justice pour organiser un référendum non officiel de la diaspora sikh sur l’indépendance de l’Inde au moment de son assassinat.

Gurpatwant Singh Pannun, avocat et porte-parole de Sikhs For Justice, a déclaré que Nijjar avait été averti par les services de renseignement canadiens qu’il était la cible d’assassinats par des « mercenaires » avant d’être abattu.

Trudeau a déclaré lundi au Parlement que les agences de sécurité canadiennes enquêtaient sur « des allégations crédibles d’un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien et le meurtre d’un citoyen canadien ».

PUBLICITÉ

« Toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté », a-t-il déclaré.

Le ministère indien des Affaires étrangères a rejeté cette allégation, la qualifiant d’« absurde et motivée », et a accusé le Canada d’héberger « des terroristes et des extrémistes ».

« De telles allégations non fondées visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde », a-t-il écrit dans un communiqué publié mardi.

L’Inde exige depuis longtemps que le Canada prenne des mesures contre le mouvement indépendantiste sikh, qui est interdit en Inde mais bénéficie du soutien dans des pays comme le Canada et le Royaume-Uni qui comptent une importante diaspora sikh. Le Canada compte une population sikh de plus de 770 000 personnes, soit environ 2 % de sa population totale.

En mars, le gouvernement de Modi a convoqué le haut-commissaire canadien à New Delhi, le plus haut diplomate du pays, pour se plaindre des manifestations pour l’indépendance sikh au Canada. En 2020, le ministère indien des Affaires étrangères a également convoqué le plus haut diplomate à la suite de commentaires tenus par Trudeau au sujet d’un mouvement de protestation agricole associé à l’État du Pendjab, où vivent de nombreux sikhs.

Les critiques accusent le gouvernement nationaliste hindou de Modi de chercher à réprimer les dissidents et les militants en utilisant des lois sur la sédition et d’autres armes légales. Certains critiques de son administration, notamment des intellectuels, des militants, des cinéastes, des étudiants et des journalistes, ont été arrêtés, créant ce que les opposants de Modi considèrent comme une culture d’intimidation.

Les critiques accusent le gouvernement nationaliste hindou de Modi de chercher à réprimer les dissidents et les militants en utilisant des lois sur la sédition et d’autres armes légales. Certains critiques de son administration, notamment des intellectuels, des militants, des cinéastes, des étudiants et des journalistes, ont été arrêtés, créant ce que les opposants de Modi considèrent comme une culture d’intimidation.

Sous le régime de Modi, les minorités religieuses, en particulier les musulmans, ont été confrontées à des attaques croissantes de la part des nationalistes hindous, et les attaques contre la presse et la liberté d’expression se sont multipliées, son administration utilisant les coupures d’Internet pour réprimer les protestations.

Trudeau a déclaré au Parlement qu’il avait évoqué le meurtre de Nijjar avec Modi lors de la réunion du G20 à New Delhi la semaine dernière. Il a déclaré avoir déclaré à Modi que toute implication du gouvernement indien serait inacceptable et qu’il avait demandé sa coopération dans l’enquête.

Lors de la réunion du G20, Modi a exprimé ses « vives inquiétudes » quant à la gestion par le Canada du mouvement indépendantiste sikh lors d’une réunion avec Trudeau au G20, selon le communiqué de l’Inde.

La déclaration appelle le Canada à travailler avec l’Inde sur ce que New Delhi considère comme une menace pour la diaspora indienne canadienne et décrit le mouvement sikh comme « promouvant le sécessionnisme et incitant à la violence » contre les diplomates indiens.

Plus tôt cette année, des manifestants sikhs ont retiré le drapeau indien devant le haut-commissariat du pays à Londres et brisé la fenêtre du bâtiment après que l’Inde a arrêté un prédicateur sikh populaire. Les manifestants ont également brisé les vitres du consulat indien à San Francisco et se sont affrontés avec les employés de l’ambassade.

Alors qu’il était à New Delhi pour le G20, Trudeau a sauté un dîner offert par le président indien, et les médias locaux ont rapporté qu’il avait été snobé par Modi lorsqu’il avait eu une réunion rapide « à part » au lieu d’une réunion bilatérale.

Pour aggraver les choses, Trudeau est resté coincé en Inde pendant 36 heures après la fin du sommet parce que son vol était cloué au sol en raison d’un problème mécanique.

« Le voyage turbulent de Trudeau en Inde refuse de se terminer », titrait la semaine dernière le site India Today.

On ne sait pas exactement quand Trudeau a évoqué le cas de Nijjar avec Modi lors du G20.

Certains analystes en Inde se sont demandé si le Canada avait des preuves de liens indiens avec le meurtre et si Trudeau essayait d’obtenir le soutien de la diaspora sikh.

« Une telle accusation contre l’Inde par un pays du G7 est sans précédent. Le gouvernement canadien en a délibérément fait un spectacle pour plaire à sa circonscription nationale, la diaspora sikh », a déclaré KC Singh, ancien diplomate et expert en affaires stratégiques. Il a ajouté que le Canada n’avait pas présenté de preuves concrètes et que la déclaration de Trudeau « avait inutilement fait monter la barre ».

« L’Inde aurait dû le voir venir. Trudeau avait besoin d’être engagé et non snobé lors de sa visite en Inde. Maintenant, nous avons atteint un point de retour difficile », a également fait remarquer Singh, l’ancien diplomate, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le gouvernement britannique a déclaré mardi qu’il n’était pas prévu de réexaminer la mort d’un militant sikh basé au Royaume-Uni, à la suite des allégations du Canada selon lesquelles l’Inde pourrait être à l’origine du meurtre de Nijjer.

Avtar Singh Khanda, qui avait joué un rôle de premier plan dans les manifestations en faveur d’un pays sikh indépendant, est décédé en juin à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, des suites d’une maladie. Les partisans présumés pourraient avoir été empoisonnés, mais le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, Max Blain, a déclaré que la police n’avait trouvé aucune circonstance suspecte.

Les allégations du gouvernement Trudeau sont gênantes pour le Royaume-Uni, qui est un proche allié du Canada au sein de l’alliance de partage de renseignements « Five Eyes », mais qui cherche également à conclure un accord de libre-échange avec l’Inde.

« Ce sont des allégations graves. Il est normal que les autorités canadiennes enquêtent sur eux », a déclaré Blain, ajoutant qu’il serait inapproprié de commenter davantage alors que l’enquête est en cours.

En 1984, les forces indiennes ont pris d’assaut le Temple d’Or, dans la ville d’Amritsar, pour chasser les séparatistes sikhs qui y avaient trouvé refuge. L’opération controversée a fait environ 400 morts, selon les chiffres officiels, même si les groupes sikhs estiment que le bilan est plus élevé.

La Première ministre qui a ordonné le raid, Indira Gandhi, a ensuite été tuée par deux de ses gardes du corps, qui étaient sikhs. Sa mort a déclenché une série d’émeutes anti-sikhs, au cours desquelles des foules hindoues se sont rendues de maison en maison à travers le nord de l’Inde, arrachant les Sikhs de leurs maisons, en tuant beaucoup d’entre eux et en brûlant vifs d’autres.

____

Rob Gillies a rapporté de Toronto. Aamer Madhani à New York, Sheikh Saaliq à New Delhi et Jill Lawless à Londres ont contribué à ce rapport.

GouvernementJustin TrudeauMonde