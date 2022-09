Le gouvernement militaire du Myanmar accuse les forces rebelles d’avoir tiré sur un avion de ligne

Le gouvernement militaire du Myanmar a accusé les forces rebelles de l’État oriental de Kayah d’avoir tiré sur un avion de passagers alors qu’il s’apprêtait à atterrir vendredi, blessant un passager qui a été touché par une balle qui a pénétré dans le fuselage. Les groupes rebelles ont nié l’allégation.

La télévision d’État MRTV a déclaré que Compagnies aériennes nationales du Myanmar L’avion, transportant 63 passagers, a été touché alors qu’il était sur le point d’atterrir à Loikaw, la capitale de l’État oriental de Kayah, également connu sous le nom de Karenni.

Le général de division Zaw Min Tun, porte-parole du conseil militaire au pouvoir au Myanmar, a déclaré que la fusillade avait été perpétrée par des “terroristes” appartenant au Parti national progressiste karenni, une milice ethnique minoritaire combattant le gouvernement, et leurs alliés au sein du Parti populaire. Defence Force, un groupe armé pro-démocratie.

“Je veux dire que ce genre d’attaque contre l’avion de ligne est un crime de guerre”, a-t-il déclaré par téléphone à MRTV. “Les personnes et les organisations qui veulent la paix doivent condamner cette question à tous les niveaux.”

MRTV a déclaré que la balle avait pénétré dans la partie inférieure du fuselage de l’avion alors qu’il volait à une altitude de 3 500 pieds à environ quatre milles au nord de l’aéroport. Il a indiqué que le passager blessé avait été transporté à l’hôpital.

L’agence de presse d’État a publié des photos du trou de balle et du passager soigné.

Le bureau de Myanmar National Airlines à Loikaw a annoncé que tous les vols vers la ville étaient annulés indéfiniment.

L’État de Kayah a connu un conflit intense entre l’armée et les groupes de résistance locaux depuis que l’armée a pris le pouvoir l’année dernière, renversant le gouvernement démocratiquement élu d’Aung San Suu Kyi.

La prise de contrôle du 1er février 2021 s’est accompagnée de manifestations pacifiques à l’échelle nationale, mais après que l’armée et la police ont réprimé avec une force létale les manifestants de rue opposés au régime militaire, des milliers de civils ont formé des unités de milice dans le cadre d’une Force de défense du peuple pour riposter.

Les groupes PDF sont alliés à des groupes ethniques minoritaires armés bien établis tels que les Karenni, les Karen et les Kachin qui combattent le gouvernement central depuis plus d’un demi-siècle, cherchant une plus grande autonomie dans les régions frontalières.

Khu Daniel, un dirigeant du Parti national progressiste karenni, a nié l’accusation du gouvernement et a déclaré que son parti n’avait pas ordonné à sa branche armée, l’armée karenni, de tirer sur des civils ou des avions de ligne.

“L’armée blâme toujours d’autres organisations pour les tirs. Notre branche armée n’a pas tiré sur l’avion ce matin”, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Le porte-parole du gouvernement, Zaw Min Tun, a déclaré qu’il assurait la sécurité autour de l’aéroport et a accusé le KNPP et le PDF de semer le chaos à Loikaw en tirant des tirs d’artillerie sur la ville et la zone proche de l’aéroport.

Depuis que l’armée a pris le pouvoir, il y a eu de fréquents affrontements à Kayah entre l’armée et les guérilleros antigouvernementaux locaux près d’une base appartenant au 54e bataillon d’infanterie légère du gouvernement, située au sud de l’aéroport. Les médias officiels ont rapporté à Noël dernier que le KNPP et le PDF avaient attaqué un avion de passagers de la Myanmar National Airlines avec quatre roquettes de 107 mm, qui ont explosé à environ 2 000 mètres à l’est de l’aéroport, ne blessant personne.

La Force de défense des nationalités karenni, un autre groupe ethnique rebelle, avait précédemment déconseillé de voyager sur Myanmar National Airlines car elle appartient à l’État, ses revenus vont donc à l’armée et l’armée l’utilise pour approvisionner ses forces.

Le responsable de l’information des Forces de défense des nationalités karenni, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour protéger sa sécurité personnelle, a qualifié l’allégation du gouvernement concernant la fusillade de vendredi de “rien de plus qu’une propagande diffamatoire contre les forces révolutionnaires par le Conseil militaire”.

“La piste et la zone de l’aérodrome sont entourées de bataillons d’infanterie et de zones de haute sécurité. Donc, dire que des PDF ont attaqué l’avion n’est qu’une accusation”, a-t-il déclaré.