MEXICO CITY (AP) – Le gouvernement mexicain a défendu lundi un ordre donné aux universitaires d’un institut de recherche financé par l’État de ne pas publier de critiques susceptibles de « porter atteinte à la dignité » de leurs patrons sur les réseaux sociaux, ou de les partager dans des e-mails.

L’ordonnance rendue publique au cours du week-end s’adressait aux chercheurs et aux employés du Centre de recherche et d’enseignement économiques, connu sous ses initiales sous le nom de CIDE.

Le centre indépendant financé par l’État a été un point focal de résistance à la volonté du président Andrés Manuel López Obrador de rendre les institutions universitaires plus nationalistes, orientées vers l’État et pro-gouvernementales.

Les critiques ont déclaré que les nouvelles règles équivalaient à un peu plus qu’un ordre de bâillon, disant à toute personne liée au centre « qu’elle ne devrait pas envoyer de messages ou de commentaires par des moyens électroniques tels que les médias sociaux, les e-mails ou les applications de messagerie qui pourraient porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité du public. fonctionnaires. »

L’agence fédérale de réglementation des employés du gouvernement a déclaré lundi que « ces ordonnances ne cherchent pas à limiter la liberté d’expression, au contraire, elles cherchent à garantir ce droit ».

Julio Antonio García Palermo, chercheur dans un autre institut de recherche financé par l’État, a écrit lundi sur les réseaux sociaux que « si un fonctionnaire ou une institution ouvre un compte Twitter, il accepte une interaction et un échange d’opinions ».

« Nous ne devons pas oublier que les médias sociaux sont devenus le nouvel espace public où les problèmes sont discutés », a-t-il écrit.

Ce n’est pas le premier affrontement avec des universitaires dans l’administration actuelle.

En avril, López Obrador a signé une loi qui fait que la commission scientifique et technologique du pays – qui distribue des subventions de recherche et d’autres financements – comprend des représentants de l’armée et de la marine à son conseil d’administration.

En 2021, le conseil scientifique du gouvernement a ordonné aux chercheurs de ne pas critiquer publiquement l’organisme et a déclaré qu’ils devaient effacer tout commentaire public via son bureau de presse.

Le conseil avait auparavant aidé les procureurs à tenter d’enfermer 31 universitaires dans une prison à sécurité maximale pour avoir dépensé des fonds de recherche qu’ils étaient légalement autorisés à utiliser à l’époque.

