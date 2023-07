Le gouvernement du Mexique déplore les nouvelles lois de la Floride récemment entrées en vigueur dans le but de freiner l’immigration clandestine.

Le gouvernement mexicain a publié samedi une déclaration fustigeant le projet de loi 1718 du Sénat de Floride, qui a provoqué des mois d’indignation de la part des dirigeants mexicains depuis son adoption par la législature de l’État sous contrôle républicain début mai.

« Alors que le gouvernement du Mexique respecte les processus et les mesures prises par les législatures des États aux États-Unis, il estime que SB1718 affectera les droits humains de milliers de Mexicains, y compris des enfants, et exacerbera les environnements hostiles, ce qui peut conduire à des crimes de haine et agit contre la communauté migrante », Le gouvernement mexicain a déclaré dans un communiqué.

« La mesure ne reflète pas la précieuse contribution des migrants à l’économie, à la société et à la culture de la Floride et du pays », ajoute le communiqué.

Pour l’exercice 2023-2024, SB1718 fournit 12 millions de dollars à la « Division de la gestion des urgences pour le programme de transport extraterrestre non autorisé ».

SB1718 a été signé par le gouverneur de Floride Ron DeSantis le 10 mai et est entré en vigueur le 1er juillet.

L’initiative a attiré l’attention nationale l’année dernière lorsque DeSantis a transporté un groupe de migrants sud-américains du Texas vers l’enclave libérale de Martha’s Vineyard, Massachusetts, qui avait vanté un large soutien aux politiques de sanctuaire. Les dirigeants locaux ont rapidement affirmé que les riches insulaires n’avaient pas assez de ressources pour soutenir les migrants, qui ont été transportés par bus vers une base militaire à Cape Cod.

Le projet de loi obligerait également les hôpitaux à interroger les patients sur leur statut juridique, obligerait les moyennes et grandes entreprises à utiliser le système fédéral E-Verify pour vérifier le statut juridique des nouveaux employés et permettrait à toute personne surprise en train de transporter sciemment des migrants illégaux d’être inculpée. avec la traite des êtres humains.

« La criminalisation n’est pas le moyen de résoudre le problème de l’immigration clandestine. L’existence de marchés du travail transnationaux et les liens commerciaux et touristiques intenses entre le Mexique et la Floride ne peuvent être ignorés par des mesures inspirées par des sentiments xénophobes et nationalistes blancs », a déclaré le Mexicain. a déclaré le gouvernement dans son communiqué de samedi.

Le Mexique a promis d’offrir des services juridiques et diplomatiques complets aux ressortissants mexicains touchés par le SB1718.

Le gouvernement a ajouté: « Le personnel consulaire du Mexique sera formé dans le cadre de SB1718 et dans la diffusion de messages et de recommandations par le biais de la stratégie » Connaissez et exercez vos droits « , qui vise à éduquer notre communauté sur ses droits fondamentaux, afin de fournir le le plus haut niveau de soutien aux victimes qui intentent des actions en justice contre des actes de harcèlement, de violence, d’abus, de discrimination de toutes sortes et de profilage racial. »

DeSantis, qui sollicite l’investiture présidentielle du GOP pour 2024, a dévoilé lundi son plan de police de la frontière sud en s’engageant à donner aux autorités locales plus de pouvoir pour appliquer les lois nationales sur l’immigration.

L’un des changements les plus importants serait de suppléer les autorités locales et étatiques officiers des forces de l’ordre pouvoir expulser des migrants.

« Le 20 janvier 2025, nous serons en mission pour arrêter l’invasion à notre frontière sud pour combattre les cartels de la drogue qui empoisonnent nos citoyens, pour construire le mur frontalier et pour rétablir la souveraineté de cette nation », a déclaré DeSantis. a déclaré lors d’une visite de campagne à Eagle Pass, au Texas.

Il a ajouté : « Nous en avons fini avec les promesses. Nous en avons fini avec les slogans. Il est maintenant temps d’agir. Pas d’excuses. Nous ferons le travail. »

