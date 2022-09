MEXICO CITY (AP) – L’Institut national d’anthropologie et d’histoire du Mexique a déclaré jeudi qu’un squelette humain préhistorique découvert récemment dans un système de grottes inondées le long de la côte caribéenne du pays avait en fait été découvert et enregistré par l’institut en 2019 et ne serait pas menacé par un voisin projet de train touristique.

Plus tôt cette semaine, l’archéologue Octavio del Rio a déclaré que lui et son collègue plongeur Peter Broger avaient vu le crâne et le squelette brisés en partie recouverts de sédiments dans une grotte. Ils l’ont signalé à l’institut, qui n’avait pas publiquement parlé de la découverte jusqu’à sa déclaration jeudi.

“Le squelette référencé correspond à une découverte de 2019 et est entièrement enregistré et identifié dans le cadre du programme d’archéologie de l’Holocène”, a déclaré l’institut. Il a ajouté que l’analyse scientifique n’avait toujours pas été effectuée sur les restes, mais qu’il se trouvait à 400 mètres (mètres) du chemin du projet gouvernemental Maya Train et n’était pas menacé.

Del Rio, qui a travaillé avec l’institut dans le passé mais qui n’est pas actuellement affilié, a déclaré jeudi que le fait que la découverte ait été faite en 2019, mais n’ait toujours pas été analysée, illustrait le temps qu’il fallait pour explorer et enquêter sur la vaste grotte. systèmes sur la trajectoire du train.

“Cela prouve le potentiel archéologique de la région pour l’investigation des premiers colons d’Amérique, et ce qu’il reste encore à découvrir”, a déclaré Del Rio.

Il avait dit que le squelette se trouvait à environ 8 mètres (26 pieds) sous l’eau, à environ un demi-kilomètre (un tiers de mile) dans le système de grottes.

Compte tenu de la distance de l’entrée de la grotte, le squelette n’aurait pas pu y arriver sans un équipement de plongée moderne, il doit donc avoir plus de 8 000 ans, avait déclaré Del Rio plus tôt, faisant référence à l’époque où la montée du niveau de la mer inondait les grottes.

Certains des plus anciens restes humains d’Amérique du Nord ont été découverts dans des grottes connues sous le nom de «cenotes» sur la côte caribéenne du Mexique, et les experts affirment que certaines de ces grottes sont menacées par le projet touristique Maya Train du gouvernement mexicain.

Del Rio craignait que même si le train ne passait pas directement au-dessus du site, sa construction puisse endommager ou contaminer le système de grottes.

Le président Andrés Manuel López Obrador se précipite pour terminer son projet de train Maya dans les deux années restantes de son mandat malgré les objections des écologistes, des plongeurs spéléo et des archéologues. Ils disent que sa hâte laissera peu de temps pour étudier les vestiges antiques.

Les militants disent que le projet de train à grande vitesse lourd fragmentera la jungle côtière et passera souvent au-dessus des grottes calcaires fragiles, qui – parce qu’elles sont inondées, sinueuses et souvent incroyablement étroites – peuvent prendre des décennies à explorer.

Des grottes le long d’une partie de la côte ont déjà été endommagées par la construction au-dessus d’elles, avec des pieux en ciment utilisés pour supporter le poids au-dessus.

La ligne de train Maya de 950 miles (1 500 kilomètres) est censée parcourir une boucle approximative autour de la péninsule du Yucatan, reliant les stations balnéaires et les sites archéologiques.

The Associated Press